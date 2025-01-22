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苑裡清潔隊員出缺將甄選進用3人 即日起開放通信報名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮農曆春節期間垃圾清運規畫，除夕（1/28）加班全區收運但不清運大型傢俱，大型傢俱垃圾收運至1/27日止，2/01日起恢復收運。圖／公所提供
苑裡鎮農曆春節期間垃圾清運規畫，除夕（1/28）加班全區收運但不清運大型傢俱，大型傢俱垃圾收運至1/27日止，2/01日起恢復收運。圖／公所提供

號外！苗栗縣苑裡鎮公所清潔隊員出缺，公所將舉行清潔隊員甄選進用3人，即日起開放通信報名；公所也公告農曆春節大年初一至初三停收垃圾三天，大年初四起恢復正常收運。

公所表示，清潔隊員甄選將採通信報名方式，公告時間自1月21至114年2月21日，預定3月5日舉辦筆試面試；3月8日公開體適能測驗；3月24日公告甄選結果。

新進甄選清潔隊員其薪資比照「各機關學校工友工餉核支標準表」辦理；錄取清潔隊員比照「各機關學校工友工餉核支標準表」起薪，薪資按月計資、按月給付；另實際從事廢棄物清理相關業務者，依規定發給清潔獎金。若擔任駕駛者薪資，以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金。

另外，配合農曆春節期間垃圾清運計畫，1月28日（除夕）加班全區收運但不清運大型家具，大型家具垃圾收運至1月27日，2月1日起恢復收運，請鄉親配合。

苑裡鎮公所清潔隊員出缺將甄選進用3人，即日起開放通信報名，預定3月8日舉行體適能測驗。圖／公所提供
苑裡鎮公所清潔隊員出缺將甄選進用3人，即日起開放通信報名，預定3月8日舉行體適能測驗。圖／公所提供

家具 薪資

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