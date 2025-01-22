聽新聞
0:00 / 0:00
苑裡清潔隊員出缺將甄選進用3人 即日起開放通信報名
號外！苗栗縣苑裡鎮公所清潔隊員出缺，公所將舉行清潔隊員甄選進用3人，即日起開放通信報名；公所也公告農曆春節大年初一至初三停收垃圾三天，大年初四起恢復正常收運。
公所表示，清潔隊員甄選將採通信報名方式，公告時間自1月21至114年2月21日，預定3月5日舉辦筆試面試；3月8日公開體適能測驗；3月24日公告甄選結果。
新進甄選清潔隊員其薪資比照「各機關學校工友工餉核支標準表」辦理；錄取清潔隊員比照「各機關學校工友工餉核支標準表」起薪，薪資按月計資、按月給付；另實際從事廢棄物清理相關業務者，依規定發給清潔獎金。若擔任駕駛者薪資，以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金。
另外，配合農曆春節期間垃圾清運計畫，1月28日（除夕）加班全區收運但不清運大型家具，大型家具垃圾收運至1月27日，2月1日起恢復收運，請鄉親配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言