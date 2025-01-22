苑裡清潔隊員出缺將甄選進用3人 即日起開放通信報名

號外！苗栗縣苑裡鎮公所清潔隊員出缺，公所將舉行清潔隊員甄選進用3人，即日起開放通信報名；公所也公告農曆春節大年初一至初三停收垃圾三天，大年初四起恢復正常收運。

公所表示，清潔隊員甄選將採通信報名方式，公告時間自1月21至114年2月21日，預定3月5日舉辦筆試面試；3月8日公開體適能測驗；3月24日公告甄選結果。

新進甄選清潔隊員其薪資比照「各機關學校工友工餉核支標準表」辦理；錄取清潔隊員比照「各機關學校工友工餉核支標準表」起薪，薪資按月計資、按月給付；另實際從事廢棄物清理相關業務者，依規定發給清潔獎金。若擔任駕駛者薪資，以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金。