桃市國土功能分區圖審議通過 張善政籲中央加速審查

桃園市國土計畫通盤檢討和國土功能分區圖，昨在桃園市國土審議會審議通過，本周將送內政部審查。市長張善政今表示，新計畫不只與桃竹苗大矽谷發展緊密結合，也將珍珠海岸、北橫、鐵路地下化納入考量，雖國土計畫法上路展延，仍盼中央協助計畫書與功能分區圖同時審議並加速審查，落實國土計畫有序利用。

都發局長江南志指出，桃園市2021年發布實施的國土計畫中未納入桃竹苗大矽谷計畫，國土計畫法未如期上路，雖對桃竹苗大矽谷推動沒太大影響，但新規畫仍可作為未來施政指導方針，對市府推動土地管理工作具重要參考價值，也可避免未來再造成土地管理的混亂。

市府昨召開桃園市國土計畫審議會，都發局表示，本次通盤檢討有5大原則，分別對應桃竹苗大矽谷產業廊帶、珍珠海岸與大龍門觀光遊憩發展地區、鐵路地下化沿線土地使用轉型、環境保護與能源轉型政策，及新增醫療、長照等社福設施。

張善政今在市政會議表示，桃園市國土計畫通盤檢討與功能分區圖昨審議通過，預計年前送交內政部審查；這份計畫不只與大矽谷發展緊密結合，更將觀光納入考量，特別著重珍珠海岸及北橫地區發展，因應未來鐵路地下化工程，也完整規畫鐵路沿線的都市發展願景。

張善政說，先前內政部希望各縣市盡快提交國土功能分區圖，但市府團隊堅持謹慎，避免因倉促產生缺失，如今國土計畫法上路雖展延，仍希望中央協助計畫書與功能分區圖同時審議、加速審查，並提高層級跨部會協商，多與地方溝通，同時請中央盡速制訂區域計畫法案件受理的落日條款，以避免變更案件大量湧入。