竹市汰換改造212座公廁 今年再爭取1066萬改善12座公廁

環境部2019年起推動「優質公廁」計畫，新竹市政府爭取9092萬完成整修42處、212座公廁，針對老舊且使用率高的公廁進行改造，包括觀光景點、公園、市場、藝文場所、洽公場所及殯葬場所等，全面更新硬體設施，讓市民和遊客享有優質的公廁品質。

新竹市代理市長邱臣遠指出，今年市府再成功爭取「美質環境推動計畫」補助經費1066萬元，將改造金城湖賞鳥區、埔前市民活動中心及殯葬管理所成德樓等3處共12座公廁。同時新增2座性別友善廁所，以滿足不同性別使用者的需求，打造獨特且具包容性的友善廁所空間。

此外，市府團隊重視環保，將融入節能減碳設計元素，以自然採光通風為主，並設置節水設備、能源效率提升設施，如期如質完工後將提供安全、舒適的如廁環境，落實聯合國永續發展目標SDG5性別平等、SDG11永續城市。

新竹市環保局指出，目前市府團隊維管共有505座公廁，其中98%被評定為特優級公廁。市府將持續結合各類資源，提升公廁的管理與維護，確保硬體設備的耐用性與環保性，同時提醒市民共同維護公共設施，打造淨零綠生活的環境氛圍，讓城市的每個角落都充滿綠色友善的能量。

鄧小姐表示，自己經常帶著5歲兒子到關東公園玩耍，以往每次兒子需要上廁所時，她都感到困擾，因為帶著小男孩跟著自己進女廁，總會讓其他女性感到不便，但讓他自己去男廁又不放心，隨著關東公園新設了性別友善廁所，這個問題終於得到了解決。