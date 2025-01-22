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台72線大貨車速限調降為80公里 預定4月1日起實施

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣境台72線快速道路，20噸以上大貨車最高速限將從每小時90公里調降為80公里，即起日為宣導期，預定114年4月1日起正式實施。圖／警方提供
苗栗縣境台72線快速道路，20噸以上大貨車最高速限將從每小時90公里調降為80公里，即起日為宣導期，預定114年4月1日起正式實施。圖／警方提供

用路人請注意！苗栗縣境全長約20公里的台72線快速道路，20噸以上大貨車最高速限將從每小時90公里調降為80公里；苗縣警局交通隊表示，即起日加強宣導，預定今年4月1日起實施。

交通隊指出，為維護快速公路交通安全，交通部公路局經與各縣（市）警察局協商討論，且邀集相關大貨車公會研商後，取得實施調降速限共識，並於去年12月13日公告相關措施，7處快速公路現行速限每小時90公里，20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里。

其中，台72線實施路段為2K+410至20K+800（後龍端－中興），自即日起至3月31日為宣導期，4月1日起實施。

交通隊也表示，由後龍至汶水的台72東西向快速公路，是串聯苗栗山、海線地區重要道路系統，農曆春節將屆，年前貨物商品運送量增加，而大貨車利用台72線運輸機會也隨之增加，提醒駕駛人依循道路速限及載重管制措施，切勿酒後駕車並避免疲勞駕駛，以確保交通安全。

海線地區 速限

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