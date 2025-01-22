年貨大街買到肉鬆摻指甲大塑膠異物 桃園市府立即嚴管撤攤

桃園市政府經發局今天表示，有民眾反映於年貨大街某攤位買的肉鬆裡面有1片指甲大的塑膠異物，市府第一時間追查，並要求該攤位停止營業退場。肉鬆為新北市工廠生產，已通報新北府衛生局，雖然涉事商品製成與檢測結果還在調查中，市府決定高規格處理食安，確保消費者採購年貨食品安全。

經發局指出，為保障消費者的權益與食品安全，市府已進一步加強宣導食品安全相關規範，要求所有參與攤商加強自主管理，持續強化活動現場的管理與監督，避免類似情況再次發生。同時也協助受影響的消費者辦理退換貨事宜。凡購買到相關問題商品的民眾，可撥打服務專線（ 02）85215016分機1310 ，或攜帶商品與購買收據憑證至活動現場服務台，將安排專人協助處理，務求讓民眾的消費權益獲得保障。

經發局說明，今年的桃園年貨大街匯集了眾多桃園在地特色商家，提供多樣化的年貨商品，從經典年菜到創意零嘴應有盡有，滿足消費者的期待，例如位於「壹貳柒小舖」是南門市場老字號店家，販售核桃、葵花子等過年必吃零食，攤位前人潮爆棚，老闆透露活動期間營業額成長三到四成。