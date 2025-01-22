流感併發重症明顯上升！春節高峰期 竹市衛生局：勤洗手、戴口罩

農曆春節即將來臨，適逢流感高峰期，新竹市衛生局提醒，民眾春節期間無論是返鄉探親、出國旅遊或是拜訪親友，人際互動頻繁，容易成為流感病毒傳播的溫床，務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，養成「勤用肥皂洗手、咳嗽佩戴口罩」的良好習慣，以正確的方式預防呼吸道疾病，守護自己與家人的健康。

代理市長邱臣遠表示，據氣象署資料顯示，農曆春節期間將有新一波冷氣團來襲，濕冷天氣加上返鄉與外出旅遊人潮湧現，容易導致呼吸道疾病的傳播。民眾在年節期間出門走春及探訪親友時，務必留意呼吸道衛生與咳嗽禮節，減少出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並遵循「加強肥皂勤洗手、咳嗽正確戴口罩」的防護措施，共同防範呼吸道疾病侵襲，安心走春，健康過好年。

衛生局表示，春節期間仍有冷氣團來襲，民眾年節連假返鄉出遊，應做好保暖和疫病防護措施，尤其是65歲以上長者及幼兒高風險對象，落實「肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩」行動，同時遵守「生病不外出、疾病速就醫」的觀念，避免感染疾病。

衛生局呼籲，依據疾病管制署的資料顯示，近期流感併發重症病例數明顯上升，呼吸道威脅不容忽視，請市民朋友提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，以降低併發重症發生。有關更多竹市防疫門診、流感抗病毒藥劑合約院所等相關資訊，請至衛生局官網 ( https://dep.hcchb.gov.tw )「春節專區」查詢或撥打防疫專線03-5355130或疾病管制署1922洽詢。