春節9天連假避車潮！桃園重點路段交管、替代道路快看

今年春節連假為1月25日至2月2日共9天，桃園市警察局交通警察大隊依歷年經驗推估交通尖峰時段為1月24至25日中午，屆時高速公路各交流道、桃園、中壢火車站及高鐵桃園站等處周邊可能湧現大量車潮，將加強交通疏導並運用社群等管道傳遞最新交通訊息，請用路人提前查詢規劃，替代路線及相關資訊如下：

一、百貨、商場替代道路：

（一）桃園南華街年貨大街（封街日期自今年1月11至28日）：

1、完全封閉管制路段有南華街（中山路至文化街）南向道路及南華街（文化街至鎮南街）雙向道路。

2、單行管制路段有文化街（民族路至南華街）及南華街（中山路至文化街）北向道路。

3、機車由文化街與民族路口進入單向行駛；單行道開放雙向通行道路有南海街，僅開放在地居民及店家車輛進入，活動作業車輛、消防車、救護車及其他緊急救援車輛則不受上開路段規範。

（二）蘆竹好市多、台茂購物中心：

1、桃園區中正路或桃園交流道→中正北路→右轉南工路→右轉南崁路。

2、桃園區春日路或南崁交流道→南崁路或新南路→右轉五福路→左轉仁愛路→右轉南山路→左轉長安路→南工路→左轉南崁路。

（三）中壢華泰名品城替代道路：

1、進場：引導車流至永信路、洽溪路。

2、離場：引導車流左轉領航南路、領航北路。

二、龍潭、大溪地區替代道路

（一）角板山公園、溪口吊橋替代道路：

1、三峽、鶯歌方向：台7乙線→台7線→中正路→角板山公園。

2、新竹方向：118縣道（羅馬公路）→台7線→中正路→角板山公園。

（二）大溪老街南、北向替代道路：

1、北向：

（1）大溪老街→台3線→往三鶯交流道。

（2）大溪武嶺橋西離場北上往三峽替代道路：

往三鶯交流道：武嶺橋西→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄（河堤旁道路）→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道。

2、南向：大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向。

三、南來北往民眾

（一）國道壅塞時的替代道路-省道系統：

1、台1線（新北市新莊區至新竹縣湖口鄉，行經桃園各主要都會區）。

2、台3線（新北市三峽區至新竹縣關西鎮，山線）。

3、台4線（桃園市大園區至大溪區，行經桃園各主要都會區）。

4、台31線（桃園市蘆竹區至新竹縣湖口鄉，沿高鐵路線郊區）。

5、台61線（新北市林口區至新竹縣新豐鄉，海線）。

（二）除了國道1、3號，還有台61號快速公路可經海線往南。