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春節9天連假避車潮！桃園重點路段交管、替代道路快看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警察局交通警察大隊依歷年經驗推估今年春節交通尖峰時段為1月24至25日中午，將加強交通疏導。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局交通警察大隊依歷年經驗推估今年春節交通尖峰時段為1月24至25日中午，將加強交通疏導。記者周嘉茹／翻攝

今年春節連假為1月25日至2月2日共9天，桃園市警察局交通警察大隊依歷年經驗推估交通尖峰時段為1月24至25日中午，屆時高速公路各交流道、桃園、中壢火車站及高鐵桃園站等處周邊可能湧現大量車潮，將加強交通疏導並運用社群等管道傳遞最新交通訊息，請用路人提前查詢規劃，替代路線及相關資訊如下：

一、百貨、商場替代道路

（一）桃園南華街年貨大街（封街日期自今年1月11至28日）：

1、完全封閉管制路段有南華街（中山路至文化街）南向道路及南華街（文化街至鎮南街）雙向道路。

2、單行管制路段有文化街（民族路至南華街）及南華街（中山路至文化街）北向道路。

3、機車由文化街與民族路口進入單向行駛；單行道開放雙向通行道路有南海街，僅開放在地居民及店家車輛進入，活動作業車輛、消防車、救護車及其他緊急救援車輛則不受上開路段規範。

（二）蘆竹好市多、台茂購物中心：

1、桃園區中正路或桃園交流道→中正北路→右轉南工路→右轉南崁路。

2、桃園區春日路或南崁交流道→南崁路或新南路→右轉五福路→左轉仁愛路→右轉南山路→左轉長安路→南工路→左轉南崁路。

（三）中壢華泰名品城替代道路：

1、進場：引導車流至永信路、洽溪路。

2、離場：引導車流左轉領航南路、領航北路。

二、龍潭、大溪地區替代道路

（一）角板山公園、溪口吊橋替代道路：

1、三峽、鶯歌方向：台7乙線→台7線→中正路→角板山公園。

2、新竹方向：118縣道（羅馬公路）→台7線→中正路→角板山公園。

（二）大溪老街南、北向替代道路：

1、北向：

（1）大溪老街→台3線→往三鶯交流道。

（2）大溪武嶺橋西離場北上往三峽替代道路：

往三鶯交流道：武嶺橋西→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄（河堤旁道路）→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道。

2、南向：大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向。

三、南來北往民眾

（一）國道壅塞時的替代道路-省道系統：

1、台1線（新北市新莊區至新竹縣湖口鄉，行經桃園各主要都會區）。

2、台3線（新北市三峽區至新竹縣關西鎮，山線）。

3、台4線（桃園市大園區至大溪區，行經桃園各主要都會區）。

4、台31線（桃園市蘆竹區至新竹縣湖口鄉，沿高鐵路線郊區）。

5、台61線（新北市林口區至新竹縣新豐鄉，海線）。

（二）除了國道1、3號，還有台61號快速公路可經海線往南。

桃園市警察局交通警察大隊李維振呼籲「新春重道安，用路好平安」，為維護新春交通順暢與平安，桃警治安、交通工作不放假，春節期間將加強取締酒後駕車、超速、闖紅燈等重點違規行為，請用路人共同遵守交通法規，並祝大家新年新喜、安康喜樂。

桃園市警察局交通警察大隊依歷年經驗推估今年春節交通尖峰時段為1月24至25日中午，將加強交通疏導。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局交通警察大隊依歷年經驗推估今年春節交通尖峰時段為1月24至25日中午，將加強交通疏導。記者周嘉茹／翻攝

替代道路 桃園

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