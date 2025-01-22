大罷免潮？ 藍綠桃市交鋒

全台多處掀起罷免行動，桃園市有公民團體瞄準6席國民黨立委，蘆竹南崁的多加教會去年底率先開設連署站，近日連署熱度提升。推動罷免的牧師陳曉煒表示，罷免是不信任投票，春節前桃園6個立委選區的連署人數可達到一階門檻，預計2月中旬送件。

「何必吹皺一池春水？」國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，桃園的政治生態和諧，立委問政、選民服務都不錯，全都成了罷免目標；一階連署門檻低，通過意義不大，希望適可而止。

桃園市6席立委都是國民黨籍，陳曉煒說，去年7月起，著手連署罷免桃園一至三選區的立委，但半年累積才數百份，憲訴法修正案在立院闖關成功後，詢問度提高，連第四至六選區罷免團體也成團，最近總預算審查後，再掀起第二波連署浪潮，上周日在風禾公園，單日就募集1400份提議書。

公民團體針對桃園二選區藍委涂權吉發起「罷權行動」。發言人Rick表示，連署提議人突破2000份，對突破門檻有信心。

依選罷法規定，罷免公職人員，第一階段提議須達到選舉人數1%，第二階段連署為選舉人數10%。陳曉煒說，依目前速度，過年前桃園6個選區達標一階沒問題，部分選區連署數已超標3倍，過年期間不休息，續拚二階連署人數。

桃園一選區立委牛煦庭回應，要回擊指控最好的作法就是拿出成績單，相信可以禁得起考驗。

桃園五選區立委呂玉玲說，罷免是行使公民權，但現在仇恨式、報復性的罷免，背後有政治性操作的影子，只會造成國家更對立。涂權吉說，他看到罷免理由有針對立院通過的巴氏量表、財劃法等，不清楚罷免團體是用什麼觀點判斷哪些立委應該被罷免。