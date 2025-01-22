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竹市光復路事故頻傳 擬加高分隔島

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹市光復路二段與水源街口雖已有分隔島，但仍有民眾貪圖方便橫越馬路，未來將規畫加高分隔島阻隔。記者黃羿馨／攝影
新竹市光復路二段與水源街口雖已有分隔島，但仍有民眾貪圖方便橫越馬路，未來將規畫加高分隔島阻隔。記者黃羿馨／攝影

新竹市光復路為市區往返竹科的重要道路，尖峰時刻車流量極大，其中光復路二段因鄰近馬偕醫院，不少民眾趕看病冒險穿越分隔島，去年1月至今已6起行人死傷事故。竹市交通處正評估實體阻隔方案，擬加高中央分隔島，警方也將加強宣導。

新竹市政府前天舉行今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」，主持會議的代理市長邱臣遠說，2024年30日事故受傷人數相較於2023年下降約6%，顯示交通改善作為已見成效，今年重點將加強長者機車騎乘、長者行人安全，及初領駕照後尚未熟練駕駛技術的年輕機車族群的交安宣導。

交通處在會報中特別點出鄰近新源市場及馬偕醫院的光復路二段路段，雖已有植栽分隔島，但仍有民眾貪圖方便穿越馬路，未來將規畫於分隔島加高實體阻隔，並透過增設人行道、行人穿越線退縮，加強路口照明等，優化光復路整體行人環境。

新竹市議員劉崇顯說，為確保行人穿越馬路的安全，提醒市府加高分隔島需考量通透性，避免影響駕駛視野與視距，反而導致視線死角而忽略應讓行人。

新竹市警察局指出，經統計光復路二段東光路至建中路，去年1月至今年1月共發生6起行人死傷交通事故，提醒行人走行人穿越道，開車民眾行經路口應減速慢行，並禮讓行人先行。

新竹 行人 馬偕醫院

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