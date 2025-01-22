大矽谷啟動 4首長促配套跟上

桃竹苗大矽谷方案啟動，但4縣市首長不免憂心醫療、教育、交通等配套還未跟上。桃園市長張善政反映，八德次醫療區尚未獲衛福部公告，新竹縣長楊文科、竹市代理市長邱臣遠都要求中央協助大新竹輕軌計畫，苗栗縣長鍾東錦也盼交通、教育等配套要盡速處理。

衛福部去年5月預告在桃園市增加八德次醫療區，可增加1千多張病床，但迄今尚未正式公告；張善政說，龍潭科學園區僅一間國軍醫院，醫療資源明顯不足，呼籲中央盡速公告八德次醫療區，有利南桃園醫療資源有效銜接。經衛生局昨了解，衛福部答覆已準備就緒，預計1月底、2月初公告。

新竹縣市又以輕軌建設受到矚目，楊文科說，希望中央出面統合，把大新竹輕軌連接上桃園機捷，未來再連接至竹南，才能讓桃竹苗大矽谷生活圈完善；邱臣遠則反映，人事成本不斷上漲且研究範圍複雜，希望中央支持竹市府相關經費，以利推進可行性研究報告進程。

新竹市交通處指出，已獲交通部允諾，請新竹縣市共同向中央提出經費約4600萬元申請計畫。新竹縣產發處長陳偉志說，中央已責成相關部會與地方對接。

鍾東錦認為大矽谷方案配套，交通、教育問題是重中之重，讓產業人口能受到照顧。國道1號頭份交流道塞車，縣府已先著手拓寬土牛溪岸水防道路，苗栗科學實驗中學設立由縣府教育處先期規畫，他強調「招生不是問題」，希望中央盡快興辦實驗中學，讓苗栗子弟也有好學校可讀。