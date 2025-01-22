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桃竹苗大矽谷 盼輝達總部落腳

聯合報／ 記者朱冠諭郭政芬范榮達黃羿馨／連線報導
國發會主委劉鏡清（中）前天邀集桃竹竹苗首長座談，共同推動「桃竹苗大矽谷」。圖／桃園市經發局提供
國發會主委劉鏡清（中）前天邀集桃竹竹苗首長座談，共同推動「桃竹苗大矽谷」。圖／桃園市經發局提供

行政院去年9月核定桃竹苗大矽谷推動方案，桃竹竹苗4縣市政府陸續提出相對應計畫與需求，國發會前天邀集桃竹竹苗4首長討論，確立中央地方成立溝通協調平台。最近輝達規畫設置台灣總部一事熱議，桃園市長張善政也帶頭喊話，盼中央主動向輝達爭取落腳桃竹苗大矽谷。

科技大廠輝達（NVIDIA）有意在台灣蓋海外企業總部，國發會前天舉行「桃竹苗大矽谷推動方案」中央與地方協調會議，張善政、新竹市代理市長邱臣遠都建請中央爭取輝達落腳桃竹苗。張善政認為，桃竹苗擁有完整的AI及半導體產業聚落優勢，大矽谷計畫可望建構更完整產業生態系統。

張善政也提及，國土計畫應與桃竹苗大矽谷計畫相互配合，桃市都發局去年已啟動國土計畫專案通盤檢討，建議專案通檢計畫書與國土功能分區圖應同步審議，都市計畫審查機制也應與其他計畫分開處理，設「專門快速通道」，提升行政效率。

新竹縣長楊文科昨在縣府主管會報說明與國發會開會內容，新竹縣特別要求將台知園區納入大矽谷計畫，國發會主委劉鏡清回應，將督促各部會列管最終進度。目前台知園區將由經濟部啟動聽證程序，預計農曆年後就將進行聽證會。

新竹市政府則爭取「竹科X二期」納入國家重大建設，代理市長邱臣遠說，竹科X二期全區需要392.5公頃土地，內政部都委會專案小組審議正在審議都市計畫草案。未來透過區段徵收，可提供跨頭前溪新建道路、果菜批發市場新址、新竹輕軌等公設用地。

苗栗縣去年以來也積極整備頭份、竹南及後龍3處大矽谷基地，苗栗縣長鍾東錦昨主持縣府會議時說，大矽谷桃竹竹苗4縣市時有合作也有競爭關係，苗栗有取得土地成本較低等優勢，有利於將來招商，期勉縣府團隊全力以赴。

國發會指出，針對各縣市提出新增產業用地、完善交通路網、加速推動新竹輕軌、新設學校、增設醫療資源等，中央部會後續都將審慎評估規畫，並建立與地方聯繫窗口、定期追蹤。

張善政 新竹 矽谷

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