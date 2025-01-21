桃竹苗A、O型存量偏低 新竹市議會送春聯吸引千袋熱血

近來天寒、流感盛行影響民眾捐血意願，新竹捐血中心今天最新資料統計，A、O型血庫存量偏低僅夠4至7天。為拋磚引玉，新竹市議會今天舉辦「捐血助人添福運」春聯免費送活動。議長許修睿表示，感謝大家熱情響應，共捐出千袋熱血。

新竹捐血中心需供給桃竹苗4縣市110多間醫療院所使用，平均每日需要1100血袋，近來受到冷氣團和流感盛行影響，民眾捐血意願低，其中A、O型血庫存量偏低僅夠4至7天，整體庫存不足。為此新竹市議會今舉辦「捐血助人添福運」春聯免費送活動，北區、東區、香山區基層建設促進會、民防總隊、義消總隊等單位都熱情響應。

許修睿指出，這項捐血活動與新竹捐血中心合辦，已連續6年，為鼓勵參與捐血民眾，議會每年都費盡心思、準備精緻的小點心與紀念品感謝捐血民眾。捐血民眾還可欣賞並索取書法大師的應景現場揮毫春聯。今年也邀請范素鑾、洪正隆、顧瑞鈴、吳春年、陳慧青、郭惠香、夏俊傑等7位書法大師，感謝他們為捐血活動增添年節氣氛。

許修睿指出，今年入冬以來，寒流一波一波來，每每創下新低溫度記錄，還好今天天公作美，溫暖的大太陽，讓捐血活動更加順利，也象徵大家有滿滿的熱血與活力。新竹捐血中心主任王雲龍指出，血液庫存在寒流期間通常也是最告急的時候，加上今年過年來的早，大家忙於年節準備，血液庫存量更是雪上加霜。