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為泰安溫泉催票 苗栗加碼送白沙屯聯名鞋款等大獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰雅文化產業區內打造的WAKHUL親子公園及泡腳池、溫泉煮蛋等觀光亮點。聯合報資料照
苗栗縣泰雅文化產業區內打造的WAKHUL親子公園及泡腳池、溫泉煮蛋等觀光亮點。聯合報資料照

交通部觀光署舉辦2024-2025台灣好湯金泉獎票選活動，即日起至1月31日開放網路票選，投票就有機會獲得Gogoro電動機車、iPhone16手機、泰安溫泉住宿券及白沙屯限定聯名鞋款等大獎，苗栗縣政府呼籲大家唯一票投「泰安溫泉」，把榮耀留在苗栗。

苗栗縣文化觀光局表示，泰安溫泉區超過百年歷史，優質的碳酸氫鈉有「美人湯」之稱，附近原始山林景觀名聞遐邇，已連續兩屆榮獲交通部觀光署全台「十泉十美獎」及「CP值大獎」等獎項肯定，觀光署希望透過活動提升溫泉旅遊品質，推動台灣溫泉文化邁向國際舞台。

文觀局長林彥甫表示，即日起民眾加入「台灣好湯Line@(搜尋@hotspring_taiwan)」完成會員註冊及手機認證，並依指示步驟投票，最後將票投泰安的畫面截圖上傳，即可獲得抽獎資格，活動共分兩階段開獎，第一階段2月17日在「苗栗玩透透FB粉絲專頁」及「苗栗縣文化觀光旅遊網」公布中獎名單，第二階段3月3日在「台灣好湯FB粉絲專頁」及「台灣好湯官網」公布中獎名單。

文觀局呼籲大家把票全部集中投給「泰安溫泉」，除了有交通部觀光署提供的電動機車、3C產品、溫泉泡湯券及住宿券等既有的抽獎禮品，縣府再加碼提供iPhone16手機、泰安溫泉住宿券及白沙屯限定聯名鞋款MIZUNO WAVE SKY 7等抽獎品，1月31日23時59分前完成投票，並截圖唯一投給「泰安」溫泉的字樣，上傳臉書貼文留言處https://reurl.cc/ZZqN9A及Google表單https://reurl.cc/1X7OZp即可抽大獎，呼籲各地朋友唯一票投「泰安溫泉」為苗栗加油。

苗栗縣長鍾東錦表示，泰安鄉除有優質的溫泉泉質和設施，還有得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化，縣府並結合泰雅文化產業區全新打造的WAKHUL親子公園及周邊泡腳池、溫泉煮蛋持觀光新亮點，歡迎大家到泰安溫泉區來一趟泰雅原鄉之旅及創新旅遊行程，遠離城市喧囂，到苗栗享受人文美景，體驗獨特的「旅湯文化」。

苗栗縣泰雅文化產業區內打造的WAKHUL親子公園及泡腳池、溫泉煮蛋等觀光亮點。聯合報資料照
苗栗縣泰雅文化產業區內打造的WAKHUL親子公園及泡腳池、溫泉煮蛋等觀光亮點。聯合報資料照
苗栗縣為泰安溫泉爭取台灣好湯金泉獎，結合白沙屯媽進香，並加碼贈送白沙屯限定聯名鞋款。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣為泰安溫泉爭取台灣好湯金泉獎，結合白沙屯媽進香，並加碼贈送白沙屯限定聯名鞋款。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣為泰安溫泉爭取台灣好湯金泉獎，結合白沙屯媽進香，並加碼贈送白沙屯限定聯名鞋款。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣為泰安溫泉爭取台灣好湯金泉獎，結合白沙屯媽進香，並加碼贈送白沙屯限定聯名鞋款。圖／苗栗縣政府提供

住宿券 溫泉

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