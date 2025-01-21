桃園青埔車流多 地方盼洽溪路打除分隔島方便轉彎

桃園市中壢區青埔地區近年人口成長，不過有民眾反映，洽溪路及永順一街口，為T字路型，民眾只能往永信路方向迴轉，不過車流眾多不方便，希望打除中央分隔島。桃園市交通局回應，將納入今年度流量調查案調閱路口流量資料後再行研議。

青埔地區住宅林立，許多住戶上班上學代步需騎車開車，市議員彭俊豪表示，在地社區反映洽溪路與永順一街路口因實體分隔島的阻隔導致周圍社區上班與回家的路徑受阻，使多數的車輛需於洽溪路上其他的路口迴轉或轉彎，讓上下班的時間延長。

彭俊豪說，而位在青塘園及桃園市立兒童美術館周邊的公園路二段與永發路，行人穿越眾多，為提升行人用路權益及便利性決議於公園路二段與永發路口設置行穿線，並更改無號誌路口的標線，提醒用路此處有行人穿越需求，以防突發狀況。永信路部分路段也盼畫設黃線提供臨停需求。