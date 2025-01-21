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紙藝家洪新富受邀創作 竹北兩款2025提燈亮相

中央社／ 新竹市21日電

新竹縣竹北市公所說，今年邀請紙藝家洪新富創作，為竹北市設計出的「銀翼之」及「遙光彩蛇」2款紙雕作品，做成限量的提燈，今天正式亮相。

竹北市公所今天發布新聞稿表示，去年邀洪新富創作紙提燈「銀翼之龍」及「星河紫龍」，大獲好評，今年再邀請設計2款竹北獨家限量提燈，後續將公布提燈索取方式。

新聞稿中，洪新富表示，今年2款提燈以「乙巳」字型展現蛇的側面線條，其中「銀翼之蛇」有一對象徵飛翔的雙翼，寓意健康、美滿、平安、步步高升與展翅高飛。

竹北市公所說，「2025竹北光節」將於2月8日在竹北水圳公園點燈舉行，活動涵蓋六大燈區，並設有竹北好市、美食市集、文創市集，總計約80個攤位，節目則有古典音樂及邀請歌手、樂團演出。

北市 竹北

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