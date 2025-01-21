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苗栗（火旁）龍邁入第27年 但這個字電腦還是不認識

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供
苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供

苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮廣場為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢，龍隊也率先開炸完成今年首（火旁）。

（火旁）龍民俗早年都稱炸龍，元宵節期間各龍隊在苗栗市區街道四處開炸，因欠缺管理，影響交通，反而惹來不少民怨，前市長邱炳坤廿多前整合龍隊，將炸龍民俗規畫成為系列活動，一炮打響炸龍的知名度，當年規畫團隊特意以客家發音（棒）龍取代炸龍的名稱，雖然自行造字的（火旁）書寫美觀，但迄今多數網路、電腦還是認不得（火旁）字。

市公所上午到永貞宮廣場為（火旁）龍活動暖身並宣傳，邀請舞空術龍隊、維新社區龍隊雙龍演出，舞空術龍隊還為今年活動進行第一（火旁）；成員平均年齡65歲以上的維新社區千歲龍隊，經2個月訓練，在永貞宮獻上千歲龍隊的第一舞，希望舞龍不再侷限於年輕族群的活動。

苗栗市公所表示，頭份永貞宮一帶是閩客混居地區，與竹南鎮相連，也是閩客混居的媽祖信仰中心，到永貞宮開記者會宣傳，除了可促進族群之間交流，也讓更多閩南族群認識並感受苗栗市獨特的客家元宵民俗文化。

頭份市永貞宮主委、副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡、頭份市代會主席温宜靜與多位頭份市民代表都到現場，為即將在2月陸續登場的苗栗（火旁）龍活動站台並預告暖身。

市公所表示，苗栗（火旁）龍系列活動已邁入第27年，今年內容豐富，包括2月6日在玉清宮廣場辦的祥龍點睛及貓裏客家龍競技、8日（火旁）龍嘉年華、9日在苗栗河濱公園有（火旁）龍之夜，2月14日在嘉盛里五文昌廟廣場進行「化龍返天」儀式，象徵祥龍回歸天庭，將為整個活動劃下圓滿句點。

苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供
苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供
苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供
苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供
苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供
苗栗市特有的元宵民俗節慶（火旁）龍近年持續擴大對外行銷，市長余文忠、代表會主席陳仁杰上午率團到頭份市永貞宮為今年（火旁）龍系列活動宣傳造勢。圖／苗栗市公所提供

元宵節 苗栗市 頭份

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