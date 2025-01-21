影／打造竹東音樂巷！「親愛愛樂」每周六舉辦音樂會

「親愛愛樂」為一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，近期落腳台鐵竹東舊宿舍區，在築愛協會的協助下，今年規畫「愛你愛我-週末音樂會」，並將此園區取名為音樂巷，從一月起每周六將舉辦音樂會，歡迎民眾前來聆聽，期盼打造出竹東文化音樂廊道。

「親愛愛樂」這次重新打造音樂巷，盼成為充滿藝文氣息的音樂聚集地，提供在地及外來造訪遊客全新社區體驗。2月起有三場音樂會，2月1日（過年初四）「有聲樹」由親親愛樂演出，獻給努力發光發亮的星星。2月15日許泓翔、王小月「琴風」，帶來一場鋼琴與大提隨風的音樂旅程。2月22日「簧格午後音樂沙龍」由李讓、林亮宇帶來口琴與鋼琴二重奏，橫跨古典與爵士的精彩饗宴。

親愛音樂文化基金會執行長熊其娟表示，親愛愛樂除了有自己的樂團演出，這次也廣邀各界高品質的音樂來演出，園區內有表演廳、沙龍廳等兩個音樂廳，每場次可容納60人，內部溫馨舒適，充滿藝文氣息，更可近距離的接觸音樂家，周末的音樂會為本周六下午2點半到4點半，中間還提供精緻下午茶，票價600元，可在此消磨一整個下午，晚上有免費的戶外音樂演出，浸潤在音樂的世界中。

「音樂應該是所有人都能懷揣的溫暖夢想！」團長王子建在這個音樂巷園區努力實踐，他希望有一天，音樂能夠進入台灣每個角落，不論是大都市還是偏遠鄉村，最普通的勞工、街頭上的路人，那些並不富裕的家庭和孩子，都能學習樂器，心靈能因為音樂被觸動、日子變豐富。

築愛協會長期支持親愛愛樂，理事長邱媛美表示，親愛音樂進駐竹東基地後，發現設施損壞情況超出預期，王老師帶領孩子們自己動手整修，相當辛苦，這次打造一整年的周末都有音樂藝文表演，難得珍貴，當然要每周都滿座也相當挑戰，期待新竹的各界能共襄盛舉。