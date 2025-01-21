31歲李宗豪接桃市議會綠黨團總召 張善政率一級主管祝賀

桃園市議會民進黨團今舉行黨團總召交接，新總召議員李宗豪年僅31歲，但出身政治世家，對議會政治不陌生。他表示，民進黨是桃園最大的在野黨，肩負許多民意託付，好的政策我們不會吝嗇鼓勵，要改進的地方也會強力監督。

李宗豪是桃園市龜山區議員，父親李鎮楠曾任立委，母親林俐玲也是多屆議員，因長期協助家人做選民服務，所以對議會問政、運作與地方大小事務非常熟悉。李初任議員獲黨團同事支持，今從前總召林志強手中接下印信，典禮冠蓋雲集，議長邱奕勝、副議長李曉鐘、市長張善政及市府一級主官均出席祝賀，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香也到場監交。

議長邱奕勝表示，看到李宗豪獲得黨團支持，代表世代交替與年輕化，除了恭喜，也要拜託黨團繼續支持議會。

市長張善政表示，民進黨團在前總召林志強帶領下，議員問政都秉持理性，也要謝謝議長與副議長協助，桃園的府會關係在所有縣市算是首屈一指，李宗豪更是難得的年輕總召，希望未來能帶領民進黨團發揮更多施政建議，讓市政越來越好。

黃傅淑香期待新人新氣象，希望新的黨團幹部能為桃園建設與市民福祉打拚；黃傅也提到最近國會審預算，指藍白統刪預算，全民權益受損，而桃園市議會不論黨派，預算都是視實際需求、透過協商與整體安排而定，議員們努力為地方做事，盼黨團發揮更強戰力，強力監督市政，打造更好生活環境。

「我今天早上是笑著起床！」林志強打趣說道，總召難為，終於卸任了，感謝黨團幹部支持，黨內所有議員質詢也可圈可點，而議長和副議長也給黨團很大的問政空間，這在其他議會看不到；林也提到立院日前審理法案，指許多法案在爭議中通過，地方勢必得因應調整，盼中央和地方能團結一致，帶領台灣前進。