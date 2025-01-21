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超Q！竹北光節蛇年紙雕提燈亮相 2月8日水圳公園點燈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國寶級紙雕大師洪新富操刀設計2025竹北光節紙雕提燈，「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」都將限量提供給民眾。記者巫鴻瑋／攝影
國寶級紙雕大師洪新富操刀設計2025竹北光節紙雕提燈，「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」都將限量提供給民眾。記者巫鴻瑋／攝影

2025竹北光節將在2月8日於竹北水圳森林公園點燈，展開為期16天光節展期，今年延續去年發放手提燈籠的活動，還再度請來國寶級紙雕大師洪新富操刀、設計出2款兼具科技感及藝術設計感的蛇年紙雕提燈，預期將再度吸引民眾排隊索取。

竹北市在去年龍年光節首度推出紙雕提燈「銀翼之龍」、「星河紫龍」便大獲好評，因此今年延續去年設計理念，推出同系列的限量款「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」蛇年紙雕提燈，將在光節點燈當天免費發放給前來賞燈的民眾。

創作紙雕提燈的紙雕大師洪新富表示，今年為乙巳年，因此以「乙巳」二字展現蛇的側面線條，並融入「巳」字所象徵的「事事如意」祝福。「銀翼之蛇」以流暢的設計呈現蛇的優雅身姿，整體造型也象徵著城市的活力與精神，提燈頭部採活動式，特色是可開口吐信，有如笑口常開的動態設計，以及蛇身上一對象徵飛翔的雙翼，寓意健康、美滿、平安、步步高升與展翅高飛。

竹北市長鄭朝方市長，除「銀翼之蛇」將與龍年的「銀翼之龍」串成系列外，竹北市公所也同步推出可愛的Q版提燈「遙光彩蛇」，不僅展現竹北的科技特色，更可望向去年一樣獲得大小朋友喜愛，不僅能提著去賞燈，還兼具收藏價值。

2025竹北光節以「水生繁花」為主題，2月7日試營運，2月8日晚間於水圳公園點燈，為期16天的展期將展出至2月23日，活動涵蓋6大燈區，並設有竹北好市、美食市集、文創市集，總計約80個攤位。

竹北光節不僅將有以「莫比烏斯環」為設計理念的燈光作品，還會有精彩表演節目，結合水圳實景，以天為幕、以樹及燈座為景，打造竹北印象水上音樂會，更將由國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑，以及興隆國小聯手演出，還將邀請到實力派創作歌手兼金曲歌后孫盛希，以及春麵樂隊與脆樂團登台演出，為光節增添熱鬧氛圍。

國寶級紙雕大師洪新富操刀設計2025竹北光節紙雕提燈，「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」都將限量提供給民眾。記者巫鴻瑋／攝影
國寶級紙雕大師洪新富操刀設計2025竹北光節紙雕提燈，「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」都將限量提供給民眾。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方邀請家長帶著小朋友前來賞燈領限量款提燈。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方邀請家長帶著小朋友前來賞燈領限量款提燈。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方邀請家長帶著小朋友前來賞燈領限量款提燈。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方邀請家長帶著小朋友前來賞燈領限量款提燈。記者巫鴻瑋／攝影

竹北 蛇年

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