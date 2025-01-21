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農曆蛇年將屆 三義木雕館今起推出蛇年主題袖珍木雕展

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「蛇發蛇 GOOD」蛇年主題袖珍木雕聯展今天起登場。圖／三義木雕館提供
「蛇發蛇 GOOD」蛇年主題袖珍木雕聯展今天起登場。圖／三義木雕館提供

苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館於1月27日小年夜、28日除夕將休館二天，1月29日大年初一至2月2日大年初五照常開放。

三義木雕博物館指出，新春期間木雕館特別規畫「匠心永續」黃紗榮創作展及「蛇發蛇 GOOD」蛇年主題袖珍木雕展。

黃紗榮創作展藉由一系列融合鄉間元素的作品，呈現生機與巧妙的構思，體現歲月靜好的美好感受，透過精緻的蘭花雕刻展示高超技藝與深厚的文化底蘊，同時，鍾馗等傳統宗教題材也為展覽增添多樣性，這項展覽將今天起展出至3月30日。

蛇年主題袖珍木雕展以 2025年農曆新年生肖動物「蛇」作為創作主題的木雕聯展，邀國內資深、青年和新銳三個不同世代的木雕藝術家，共同以具視覺親切感的袖珍木雕作品進行創作，呼應農曆新年的喜慶與賀歲氛圍，展覽也從今天起展出，展期至3月23日止。

木雕館表示，1月30日至2月1日( 年初二至初四）邀木雕師進駐博物館現場創作表演，引導民眾深入瞭解木雕之美。1月31日、2月1日年初三至年初四，每天上午10點、下午2點各辦一場「木藝DIY體驗」活動，憑當日木雕博物館門票免費參加，每場次限量15名，額滿為止。

黃紗榮的創作。圖／三義木雕館提供
黃紗榮的創作。圖／三義木雕館提供
黃紗榮的創作。圖／三義木雕館提供
黃紗榮的創作。圖／三義木雕館提供
「蛇發蛇 GOOD」蛇年主題袖珍木雕聯展今天起登場。圖／三義木雕館提供
「蛇發蛇 GOOD」蛇年主題袖珍木雕聯展今天起登場。圖／三義木雕館提供
三義木雕博物館1月27日小年夜、28日除夕將休館2天，1月29日大年初一至2月2日大年初五照常開放。聯合報資料照
三義木雕博物館1月27日小年夜、28日除夕將休館2天，1月29日大年初一至2月2日大年初五照常開放。聯合報資料照

博物館 蛇年

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