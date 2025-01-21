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仁海宮、華泰名品城預估春節人超多 替代道路這樣走不塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警分局於春節連續假期前夕，中壢轄區仁海宮、華泰名品城、置地廣場、IKEA等皆為轄區重要景點，規畫替代道路盼能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。圖／中壢警分局提供
因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警分局於春節連續假期前夕，中壢轄區仁海宮、華泰名品城、置地廣場、IKEA等皆為轄區重要景點，規畫替代道路盼能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。圖／中壢警分局提供

因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警分局於春節連續假期前夕，中壢轄區仁海宮、華泰名品城、置地廣場、IKEA等皆為轄區重要景點，預估有龐大旅遊及購物之人、車潮前往青埔商圈購物及仁海宮參香，規劃替代路線為能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。

中壢警分局偕同各單位研討後，於春節期間將仁海宮廟前號誌管制時段延長為全時段運作，並商借新街國小供信眾停車；青埔商圈因應2025台灣燈節在桃園，展前於今年1月20日封閉洽溪路布置會場，遂規畫春節及燈會期間進入華泰名品城替代道路，由高鐵南路右轉永信路，右轉領航北路，右轉青昇路，右轉華泰名品城大道，以期有效疏運人車潮。

中壢警分局長林鼎泰表示，春節連續假期期間，中壢區依照往年經驗，分成年貨採購、返鄉、走春等階段，針對轄內大型商場、公共運輸場所、交通旅遊熱點加強車流監控，遇有大量人、車潮時，立即派警、民力交通疏導，並通報警廣路況，提醒用路人提早改道或搭乘大眾交通運輸前往以避免壅塞，確保春節期間交通順暢；另呼籲民眾勿酒後駕車、超速駕駛、闖紅燈，且行經路口需禮讓行人及依規定停讓，遵守各項交通規則，才能開開心心走春過好年。

另春節連續假期國道交通疏導措施，國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，呼籲民眾若遇交流道壅塞，建議改走替代道路。

一、中壢交流道替代道路

南下：平鎮區民族路→右轉環南路（台1線）→右轉延平路（台1線）南下。

北上：平鎮區民族路→左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向→右轉台15線濱海公路北上。

二、內壢交流道替代道路

南下：中壢區中園路→右轉中華路（台1線）→右轉環北路（台1線）南下。

北上：中壢區中園路→左轉中華路（台1線）北上。

三、華泰名品城替代道路

南下：國道1號內壢交流道下，或從國道2號大園交流道下由中山南路進入青埔地區避開大竹交流道。

北上：國道1號平鎮系統接台66線下台31線進入青埔。

因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警分局於春節連續假期前夕，中壢轄區仁海宮、華泰名品城、置地廣場、IKEA等皆為轄區重要景點，規畫替代道路盼能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。圖／中壢警分局提供
因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警分局於春節連續假期前夕，中壢轄區仁海宮、華泰名品城、置地廣場、IKEA等皆為轄區重要景點，規畫替代道路盼能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。圖／中壢警分局提供
因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警分局於春節連續假期前夕，中壢轄區仁海宮、華泰名品城、置地廣場、IKEA等皆為轄區重要景點，規畫替代道路盼能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。圖／中壢警分局提供
因應農曆春節連續假期交通疏導，桃園市中壢警分局於春節連續假期前夕，中壢轄區仁海宮、華泰名品城、置地廣場、IKEA等皆為轄區重要景點，規畫替代道路盼能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。圖／中壢警分局提供

中壢 國道 春節

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