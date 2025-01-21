新竹市光復路屢有人冒險橫穿馬路 市府擬設實體分隔島
新竹市政府昨天召開今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」，其中光復路屢有民眾冒險穿越中央分隔島，市府將評估規畫中央分隔島實體阻隔，並要求警察局加強宣導，降低光復路的行人事故率。
光復路為新竹市往返竹科和市區的重要樞紐，尖峰時刻車流量極大。交通處指出，屢有民眾冒險穿越中央分隔島，將評估規畫中央分隔島的實體阻隔方案，持續透過建設實體人行道、通學步道、路口人行道外推、行人穿越線退縮、加強路口照明及調整道路配置等工程，全面改善行人環境。
新竹市代理市長邱臣遠指出，2024年30日事故受傷人數相較於2023年下降約6%，顯示交通改善作為已見成效。今年度執行計畫統整多項改善重點，包括加強長者機車騎乘、長者行人安全，以及初領駕照後尚未熟練駕駛技術的年輕機車族群的交通安全宣導。
邱臣遠另指出，長者因身體機能退化，事故發生率與嚴重程度相對較高，因此必須特別關注，亦是今年道安改善的重點議題。面對高齡化社會的到來，市府在人行道建置與步行環境改善方面，已向中央爭取資源，獲核定補助6.54億元進行人行道改善工程，並完成3850公尺標線人行道的劃設，為市民提供更完善的步行環境。
邱臣遠提到，交通部要求各地方政府在今年改善目標值需相較2023年下降15%以上，這項目標雖然艱鉅，但透過道安聯席會報委員的專業建議，及各局處的跨單位配合，竹市府團隊將全力以赴，持續精進，為市民打造幸福安全的行車環境，降低交通事故的發生。
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