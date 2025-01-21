快訊

澳網／3盤大戰勝出 謝淑薇女雙再闖4強

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

新竹市光復路屢有人冒險橫穿馬路 市府擬設實體分隔島

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府昨天召開今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府昨天召開今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」。圖／新竹市政府提供

新竹市政府昨天召開今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」，其中光復路屢有民眾冒險穿越中央分隔島，市府將評估規畫中央分隔島實體阻隔，並要求警察局加強宣導，降低光復路的行人事故率。

光復路為新竹市往返竹科和市區的重要樞紐，尖峰時刻車流量極大。交通處指出，屢有民眾冒險穿越中央分隔島，將評估規畫中央分隔島的實體阻隔方案，持續透過建設實體人行道、通學步道、路口人行道外推、行人穿越線退縮、加強路口照明及調整道路配置等工程，全面改善行人環境。

新竹市代理市長邱臣遠指出，2024年30日事故受傷人數相較於2023年下降約6%，顯示交通改善作為已見成效。今年度執行計畫統整多項改善重點，包括加強長者機車騎乘、長者行人安全，以及初領駕照後尚未熟練駕駛技術的年輕機車族群的交通安全宣導。

邱臣遠另指出，長者因身體機能退化，事故發生率與嚴重程度相對較高，因此必須特別關注，亦是今年道安改善的重點議題。面對高齡化社會的到來，市府在人行道建置與步行環境改善方面，已向中央爭取資源，獲核定補助6.54億元進行人行道改善工程，並完成3850公尺標線人行道的劃設，為市民提供更完善的步行環境。

邱臣遠提到，交通部要求各地方政府在今年改善目標值需相較2023年下降15%以上，這項目標雖然艱鉅，但透過道安聯席會報委員的專業建議，及各局處的跨單位配合，竹市府團隊將全力以赴，持續精進，為市民打造幸福安全的行車環境，降低交通事故的發生。

新竹市政府昨天召開今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府昨天召開今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」。圖／新竹市政府提供

交通事故 人行道 行人

延伸閱讀

到底看哪個號誌？北市自行車闖紅燈遭開罰 交通局釋疑

高雄火車站天棚人行道與自行車突變窄 民代質疑設計不良

114學測今起登場 新竹市789名考生應試

農曆春節共計10天 新竹市計程車運價加收3成

相關新聞

農曆年將至 竹市6大急救責任醫院提供24小時急診

農曆年將至，今年春節連假長達9天（1月25日至2月2日），新竹市府指出，因應年節期間民眾就醫不便，市府協調全市6大急救責...

新竹市光復路屢有人冒險橫穿馬路 市府擬設實體分隔島

新竹市政府昨天召開今年度首次「新竹市道路交通安全聯席會報」，其中光復路屢有民眾冒險穿越中央分隔島，市府將評估規畫中央分隔...

苗栗慈濟園區文教區恐恢復工業區 鍾東錦：溝通尋求轉圜

苗栗縣都市計畫委員會日前決議，備註通過慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區恢復甲種工業區案，縣長鍾東錦表示是...

大矽谷計畫苗栗超前 鍾東錦交辦配套2件事重中之重

桃竹苗大矽谷推動方案苗栗進度超前，苗栗縣長鍾東錦認為有土地便宜的優勢，但配套必須盡快解決國道1號頭份交流道塞車，及苗栗科...

倒數4天！80年好滋味新大同飲食24日熄燈 新竹人排隊致敬

新竹市舊城區大同路上的新大同飲食店，在地經營已超過80年，還拿下第一屆500碗小吃，不過近來店家貼出營業到1月24日的結...

新竹燈會25日點燈 竹北舉辦光節

迎接農曆蛇年，新竹市政府1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園舉行燈會，護城河6座燈光作品已先亮相，充滿童趣創意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。