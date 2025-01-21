農曆年將至 竹市6大急救責任醫院提供24小時急診

農曆年將至，今年春節連假長達9天（1月25日至2月2日），新竹市府指出，因應年節期間民眾就醫不便，市府協調全市6大急救責任醫院合作提供24小時急診服務，各醫院並分別在農曆春節期間開放部分門診科別及時段，相關春節就醫資訊已建置於衛生局網頁「春節專區」，方便民眾於農曆春節假期間可快速搜尋醫療資訊。

衛生局表示，春節期間新竹台大、馬偕、市立馬偕兒童、新竹國泰、南門綜合醫院、新竹國軍等6大醫院提供24小時急診不打烊及部分門診醫療服務；同時因應農曆春節為流感疫情高峰期，亦請轄區醫院開設傳染病特別門診，以利服務民眾春節熱鬧迎新春時的就醫需求。

衛生局表示，春節期間千萬不可忌諱就醫，可善加運用衛生局設置的「春節專區」掌握醫療資訊，包括急救責任醫院春節門診及急診時間表、傳染病特別門診、克流感抗病毒藥物、COVID-19抗病毒藥物合約醫療院所及疫苗施打等服務，民眾可多加使用。

衛生局呼籲，民眾在家或外出應落實手部衛生及咳嗽禮節，養成良好衛生習慣，勤洗手、生病戴口罩，降低呼吸道感染和傳播風險。