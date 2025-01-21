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苗栗慈濟園區文教區恐恢復工業區 鍾東錦：溝通尋求轉圜

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區，逾期限沒有完成開發，苗栗縣都市計畫委員會最近決議恢復甲種工業區，縣長鍾東錦今天指示持續溝通。本報資料照片
慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區，逾期限沒有完成開發，苗栗縣都市計畫委員會最近決議恢復甲種工業區，縣長鍾東錦今天指示持續溝通。本報資料照片

苗栗縣都市計畫委員會日前決議，備註通過慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區恢復甲種工業區案，縣長鍾東錦表示是不得已的事，團隊要溝通尋求是否有轉圜。

慈濟苗園區設立慈濟大學苗栗分部案，逾去年12月31日開發期限，縣都委會依當初都市計畫變更文教區條件甲工，引起地方注目，今天縣務會議討論，鍾東錦表示，縣府依法行政，也是不得已的事，但要說明清楚，並持續與慈濟溝通。

縣府秘書長陳斌山、工商發展處長詹彩蘋說，慈濟園區社會福利專用區、文教區，開過11次進度控管會議，但在文教區開發期限前，慈濟沒有提出申請展延計畫，因此縣都委會決議恢復甲工，提報內政部都委會審查，期間慈濟可以提出陳情案，另提興辦事業計畫，還有轉圜空間。

根據縣都委會審議，慈濟苗栗園區4.8公頃社福專區，已部分開闢作為基金會辦事處及社區整合長照服務中心使用，決議維持不變，文教區未依預定期程開發，決議恢復甲工，但附帶備註建議，新增甲工開發，應依環境影響評估法、開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準規定辦理，降低恢復甲工對周邊既有住宅區影響。

慈濟 苗栗縣 都市計畫 鍾東錦

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