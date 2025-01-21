大矽谷計畫苗栗超前 鍾東錦交辦配套2件事重中之重

桃竹苗大矽谷推動方案苗栗進度超前，苗栗縣長鍾東錦認為有土地便宜的優勢，但配套必須盡快解決國道1號頭份交流道塞車，及苗栗科學實驗中學設立問題，不要讓民眾上、下班花費太多時間，子弟有好學校可讀。

國發會昨天舉行大矽谷中央與地方推動協調會議，由國發會主委劉鏡清主持，鍾東錦今天在縣務會議表示，大矽谷協調會中，苗栗縣頭份、竹南及後龍3塊備選基地，並提具評估報告，縣府工商發展處規畫進度超前備受讚許。

鍾東錦說，大矽谷桃竹竹苗4縣市有合作關係，也有競爭關係，苗栗有取得土地成本較低等優勢，有利於將來招商，縣府團隊要全力以赴，不過，交通、教育問題是重中之重，不僅是中央的責任，地方也責無貸，必須盡速解決。

其中，國1頭份交流道塞車，現在時間已提前到上午6點半就開始塞車，交通部改善計畫要8年時間，對鄉親來講會暈倒，縣府拓寬土牛溪岸水防道路，縮短時程完成，簡單的先做，交通部的需求，縣府交通工務處、水利處也盡量配合。

此外，苗栗實中案教育部有疑慮招生困難，但他認為不是問題，實中的性質與目前鄰近大同高中等學校不一樣，且竹南、頭份的學校，學生根本擠破頭，縣府沒有錢，也不可能舉債蓋學校，縣府教育處要做先期規畫，評估苗北地區人口成長及需求，說服中央盡快興辦苗栗實中。

鍾東錦表示，新竹市、新竹縣竹北市外溢效應，高昂的房價，以致許多上班族選擇頭份、竹南置產，苗栗許多鄉親也到新竹縣市上班，不要讓民眾上、下班花太多時間，子弟也有好學校可讀，也是大矽谷要做好的配套措施。