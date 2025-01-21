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倒數4天！80年好滋味新大同飲食24日熄燈 新竹人排隊致敬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新大同飲食店的招牌粉沯是客家傳統美食，還有貢丸、米粉、麵、餛飩、肉骨、魯蛋的排列組合，簡單美味。圖／議員劉康彥提供
新大同飲食店的招牌粉沯是客家傳統美食，還有貢丸、米粉、麵、餛飩、肉骨、魯蛋的排列組合，簡單美味。圖／議員劉康彥提供

新竹市舊城區大同路上的新大同飲食店，在地經營已超過80年，還拿下第一屆500碗小吃，不過近來店家貼出營業到1月24日的結束營業公告，讓在地人大嘆不捨，每天都有饕客大排長龍把握最後品嘗美食的機會，也有不少新竹人感嘆舊城區越來越沒落。

位於大同路上的新大同飲食於日治時期1944年創立，現已傳承四代，最早由一台攤車起家，後來因饕客絡繹不絕，逐漸發展成店面，已在地經營80年，過去曾一度停業又復業，多年來已成為老新竹人最愛的小吃店。

新大同飲食店的招牌粉沯是客家傳統美食，口感Q彈味鮮，還有三層肉、透抽、貢丸筋等川燙小菜，每一口都是味甜多汁，其中還有最特別的小菜「摃丸筋」，是該店獨家風味，還有貢丸、米粉、麵、餛飩、肉骨、滷蛋的排列組合，簡單美味。

新大同飲食店更拿下被喻為台版必比登評鑑的「500碗」，新竹一同入選的還有大同飲食店、東門文昌雞飯、鴨肉許、竹蓮肉圓、明和麵店、王記蚵仔煎、柳家肉燥飯、鷹王肉圓、艷麗Pondok Sunny、中央市場糯米水餃和西市米粉湯等。

新大同飲食店近來在店門貼出紅色公告，寫著「抗得住疫情、守得住食安、敵不過歲月，感謝各位支持，服務至1月24日」。不少網友得知消息後，紛紛前往排隊品嘗，不少人感嘆「我的天啊！我最喜歡的麵店，以後吃不到了」、「爺爺愛吃的大同麵店要停業了」。

新竹市舊城區大同路上的新大同飲食店，在地經營已超過80年，還拿下第一屆500碗小吃。圖／議員劉康彥提供
新竹市舊城區大同路上的新大同飲食店，在地經營已超過80年，還拿下第一屆500碗小吃。圖／議員劉康彥提供
新大同飲食店近來貼出營業到1月24日的結束營業公告，讓在地人大嘆不捨，每天都有饕客大排長龍。圖／取自臉書竹北人有事嗎
新大同飲食店近來貼出營業到1月24日的結束營業公告，讓在地人大嘆不捨，每天都有饕客大排長龍。圖／取自臉書竹北人有事嗎

小吃 新竹 日治時期 美食

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