春節將至！桃園八德捷運施工恐塞 交通疏運替代道路曝

春節將至，因應春節期間年節返鄉、出遊車潮，八德警方針對國2大湳交流道、市場、宮廟、各大賣場、捷運施工及重點路段等，共同研議、改善春節期間交通與應因疏運措施，提供替代道路並實施道路管制措施。

桃園市八德區介壽路沿線近年面臨捷運施工期，八德分局與相關單位研擬解決交通壅塞方案，將由交通局於春節期間調整施工路段紅綠燈秒數，並請捷運工程局持續執行交通維持計畫及加強宣導使用替代道路。

八德警方指出，國道二號大湳交流道為八德區重要幹道，警方將掌控大湳交流道即時路況，如遇車輛壅塞時立即派遣線上警力即時疏處，避免車流回堵至和平路及和強路。

春節期間民眾年節採買人潮及車潮，為減少周邊道路人車潮壅塞情況，八德警方將於大湳市場周邊道路實施道路管制措施，管制路口為福國北街及四維路口、廣福路及大同路口，管制期間為1月25日至28日，時段為上午8點至下午2點，並加強福國北街與仁愛街口及介壽路與忠孝街口交通疏導。

因應廟宇指玄宮走春參拜人潮及車潮，八德分局將於1月29日大年初一實施指玄街單向交通管制，管制時段為上午8點至下午12點，並於1月29、30日大年初一、初二派遣員警及協請義交，加強周邊道路交通疏導。

為避免道路壅塞，警方建議前往著名賣場及景點路線，由國道二號下大湳交流道往八德方向，欲前往置地生活廣場的民眾，由福德一路直行，接和強路->義勇街->大智路行駛即可抵達；欲前往八德埤塘公園觀光的用路人，至國道二號下大湳交流道往八德方向走福德一路->左轉和平路->左轉長安街->右轉興豐路來避開車潮。

八德警分局長王鉉仁表示，春節連假適逢介壽路沿線捷運施工期，用路人需恪遵交通規則，並注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或收聽「警察廣播電台」掌握路況，並聽從警方及民力交通指揮，一起做好交通及治安工作歡度春節。