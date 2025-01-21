桃園球場換草皮 地方憂燈會踩踏

樂天桃園棒球場去年才整修，但近期多場演唱會再造成草皮損傷，需全換新。眼看2月又要作為台灣燈會展區之一，地方憂人潮踩踏，恐趕不及3月底中華職棒賽季前修復完畢；桃市府說，燈會時遊客禁入內野區，確保球場如期恢復最佳狀態。

2009年啟用的樂天桃園棒球場曾因排水不佳等問題，屢遭詬病，前年底在市府、樂天球團與中央三方合作下，耗資1.2億元改善場地排水及噴灌系統、優化夜間照明、更新外野看台地坪及座椅更新，但因草皮生長狀況不如預期，趕不及樂天開幕戰，去年4月球場才完工。

不過，球場從去年11月至今年初陸續舉辦五月天、火球祭、杜娃黎波等9場大型演唱會，傳出又造成草皮損傷，須全面更換。但因時程緊迫，3月底棒球賽季開打前需完成修復，球場同時還是2月台灣燈會展演場地之一，為市府帶來不小考驗。

桃市府體育局長許彥輝證實，儘管場內地坪已提前保護，仍面臨部分損傷，正進行全新草皮、紅土整復工程；依照球場OT合約，草皮養護由樂天公司修復，費用則由各演唱會費用分攤，不會花費到公帑，13日已開始整理草皮，現僅剩3分之1外野草皮還在作業中，將於22日完成更新。

但草皮更新後，又要面臨台灣燈會人潮壓力挑戰。許彥輝說，棒球場為2025台灣燈會「活力發光站」燈區，為不影響球場草地保養和維護，內野作業區動線經特別規畫，遊客不能進入，避免踩踏，確保草皮接受陽光照射，持續養護到3月底。

球場草皮目前生長狀況良好，在相關演唱會活動前，桃園市府已先請樂天球團提前在南部採購成熟草種，而非新生嫩草，避免去年草皮生長速度慢，影響賽程的狀況再發生。

市議員黃敬平表示，球場作為台灣燈會展區之一，可能發生踩踏，讓草皮復育面臨更大考驗，呼籲市府應妥善規畫動線。市議員彭俊豪則認為，樂天球場使用率高，反映桃園大型場館不足，希望市府加速蓋大巨蛋等規畫，讓市民有更高品質的觀賽環境。