中壢老街溪漂死魚 民代疑廠商偷排

交通部觀光署去年統計，中壢老街溪步道是桃園旅遊最夯景點，但日前先出現有紅火蟻入侵，市府緊急投藥，前天又有民眾發現平鎮河段有死魚漂浮。民代懷疑不肖廠商偷排，市府環保局經採水檢測，研判近日天氣驟變及水中溶氧偏低，水務局則陸續清除300尾魚屍。

被發現有死魚的老街溪河段落在平鎮區伯公潭橋至環鄉橋之間，檢舉民眾說，他最近在平鎮住家附近老街溪步道散步，常看到溪水水質嚴重惡化，昨天又看到有死魚漂流，加上溪水石頭變黑，懷疑工廠偷排汙水。

市議員王珮毓、黃崇真等人接獲檢舉，也立刻通報環保局。王珮毓說，她下午4時獲報時，溪水已稀釋，環保局人員檢測不到汙染源，但陳情民眾確實見到溪水汙染變色、石頭變黑，懷疑不肖工廠利用下雨偷排，她建議市府加強稽查和結合水環境巡守隊巡檢通報，並要應鼓勵民眾檢舉通報。

市府環保局指出，接獲民眾陳情趕至老街溪伯公潭橋勘查，並未看見明顯死魚，循線至新富橋旁才在溪中石礫間看見零星死魚，現場採水檢測，研判近日天氣驟變及水中溶氧偏低，造成部分魚隻死亡，死魚漂流至下游中壢區中正橋，並通報水務局清理，維護水環境品質。