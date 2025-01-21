新竹燈會25日點燈 竹北舉辦光節

迎接農曆蛇年，新竹市政府1月25日至2月16日在東門城及護城河親水公園舉行燈會，護城河6座燈光作品已先亮相，充滿童趣創意；新竹縣東興圳藝術節一路點亮至年後2月16日，竹北市公所的竹北光節將於2月8日在竹北水圳公園登場，強調科技結合設計。

新竹市代理市長邱臣遠說，今年新竹過好年活動，以「蛇麼都好玩」為春節燈會主題，東門城的主燈「蛇彩繽紛」突破傳統花燈形象，以幾何積木造型打造，將於25日舉辦點燈儀式，沿著護城河親水公園還有6座結合童趣與科技的燈光作品，歡迎民眾來賞燈。

竹市府城銷處表示，新竹過好年活動為期23天，活動期間除燈光作品展覽之外，還有DIY、元宵市集等活動，2月9日下午5時在新竹火車站前廣場還有元宵晚會，邀請原子少年U:NUS、吱吱等多位藝人演出。

另，新竹縣政府舉行的東興圳藝術節從去年12月20日點燈，將展出至2月16日，延續往年創作理念，光藝作品布置於東興圳水面及岸上，營造繽紛打卡點，最吸睛光藝作品是由日本光藝術家小松宏誠展出的「風之花瓣」。

竹北市公所舉辦的竹北光節將從2月8日展出至2月23日，首次採用「莫比烏斯環」的靈感設計燈光作品，還推出國寶級紙雕大師洪新富創作的紙雕提燈「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」，具收藏價值。