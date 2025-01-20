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工程會現勘桃捷綠線延伸中壢 桃市爭取中央審議通過

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院公共工程委員會今與相關部會人員現勘「桃園捷運綠線延伸中壢」。桃園市捷工局表示，將積極爭取中央審議通過，2031年如質如期通車。圖／桃園市捷工局提供
行政院公共工程委員會今與相關部會人員現勘「桃園捷運綠線延伸中壢」。桃園市捷工局表示，將積極爭取中央審議通過，2031年如質如期通車。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規畫報告2023年12月29日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告目前由交通部及工程會審議。行政院公共工程委員會今與相關部會人員現勘，桃園市捷工局表示，捷運綠線延伸中壢計畫為桃市府自辦的第2條捷運，將積極爭取中央審議通過，以2031年如質如期通車為目標，完成桃園市環狀捷運路網。

今會議由工程會副主委李怡德主持，市府則由捷工局長劉慶豐率員至綠線G01尾軌及G25站（中壢車站）陪同現勘，並針對捷運綠線延伸中壢計畫概述、路網願景、運輸需求預測與分析、工程設計理念與內容、施工計畫、替選方案、工程經費等進行說明。

劉慶豐表示，捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，共設置5座車站，其中1座高架、4座地下，總經費361.59億元，路線起於八德區捷運綠線G01站，向西行與捷運機場線A23站（中壢車站）共用大月台，採地下銜接轉乘，未來中壢車站可形成捷運綠線、機捷與台鐵三鐵共構，同時結合中壢停3停車場用地多目標大樓BOT規畫，有效提供民眾便捷交通系統及多元複合使用空間。

劉慶豐表示，捷運綠線延伸中壢計畫為市府自辦的第2條捷運線，完工後沿線將能服務社會住宅、國小、國中、大學、醫院等各類公共設施，也能連接機捷與捷運綠線，形成桃園市境內的環狀捷運路網，可串連至桃園航空城、桃園及中壢都會區等各個重大發展區域，提供八德與中壢地區便捷的軌道運輸，同時活絡周邊區域的生活機能，是市民企盼許久的重大建設，審議後將依委員及與會單位所提意見儘速補正相關資料，期盼審議通過後即可辦理工程招標作業，並以2031年如期如質通車營運為目標。

中壢 捷運 桃園

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