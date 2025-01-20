演唱會傷桃園棒球場草皮 桃市體育局：3月底前完成更新

樂天桃園棒球場去年剛整修完畢，但傳出近期舉辦的多場演唱會再度造成草皮損傷，需全部換新，相關單位得趕在3月底棒球賽季開始前修復完畢。市府體育局表示，草皮復原費用不會花到公帑，將在不影響草皮復育的前提下，妥善安排燈會展區動線，確保球場如期恢復最佳狀態。

2009年啟用的樂天桃園棒球場過去面臨排水不佳等問題，前年底在市府、樂天球團與中央三方合作下耗資1.2億元，改善場地排水及噴灌系統改善、優化夜間照明系統優化、更新外野看台地坪及座椅更新，並趕在去年4月完工。

不過時隔不到一年，球場近期陸續舉辦五月天、火球祭、杜娃黎波等9場大型演唱會，傳出又造成草皮損傷，須全面更換。相關單位面臨緊迫時程，3月底棒球賽季開打前需完成修復，球場同時還是2月台灣燈會的展演場地之一，為市府帶來不小考驗。

體育局長許彥輝證實，儘管場內地坪已提前進行保護，仍面臨部分損傷，目前正開始全新草皮、紅土整復工程；依照球場OT合約，草皮養護由樂天公司修復，費用則以各演唱會費用分攤，13日已開始整理草皮，現僅剩3分之1外野草皮在作業中，將於22日完成更新。

許彥輝說，樂天棒球場經市府擇定為2025台灣燈會「活力發光站」燈區，為不影響球場草地保養和維護，內野作業區動線經特別規畫，遊客將不能進入，避免踩踏，確保草皮完整接受陽光照射，持續養護到3月底；至於草皮現況生長良好，在演唱會活動前已先請樂天球團提前在南部採購成熟草種，而非新生嫩草，避免去年草皮生長速度慢，影響賽程的狀況再發生。

議員黃敬平表示，去年進行草皮優化改善工程時，就曾因草皮生長狀況不佳二度延用，甚至導致樂天球團主場開幕戰需移往新莊棒球場舉行；今年球場作為台灣燈會展區之一，相較去年同期，可能會發生更多踩踏，讓草皮復育面臨更大考驗，呼籲市府應妥善規畫動線。

議員彭俊豪表示，樂天球場使用率高，突顯桃園藝文消費的巨大潛力，同時也反映大型場館不足，目前中壢體育園區整地已近完成，蓋蛋規畫卻仍未拍板，希望市府不要再拖延，讓市民擁有更高品質的觀賽環境。