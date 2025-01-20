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天價？桃園年貨大街一把巧克力518元 他質疑：被坑了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
有民眾到桃園年貨大街買糖果，卻發現一樣的糖果比外頭貴好幾倍，質疑被坑了。圖／桃園市法務局提供
有民眾到桃園年貨大街買糖果，卻發現一樣的糖果比外頭貴好幾倍，質疑被坑了。圖／桃園市法務局提供

桃園年貨大街開賣中，近日卻傳出有某糖果攤商未標示價格，一樣的糖果比外頭還貴好幾倍，質疑被坑了。被指控的攤商則回應，不知民眾比價的基礎跟通路，但年前大家都在搶貨，價格是市場機制，消費者購買前都有告知價格，若買賣過程溝通有誤解，願意接受退貨退款。

今有網友在臉書發文表示，到桃園年貨大街買糖果時，向該店家詢問價格，店員不回答還裝忙，後來他抓4把糖果居然要價518元，店員竟然才說「100公克150元」，因為秤好了不好意思不買，以為進口的糖果也許比較貴，結果幾條街外就發現一模一樣造型的糖果，也是馬來西亞進口，100公克只要53元，質疑自己被坑了。

消息傳出後引發熱議，店家則留言回應，不清楚消費者比價的基礎或是通路，但年節快到各盤商都在搶貨，貨品肯定越來越少，相對大家拿到的貨會越來越高，這是市場機制供需問題，小攤商也不比大財團，可以吃下整個大通路、價格可以壓得很低，但他確信每位客人進來，一定先告知多少錢，客人才會願意動手挑選商品，否則買賣不會成交，若買賣過程雙方溝通有誤解，願意拿出誠意讓消費者退貨退款。

桃園市法務局消保官今也到場稽查。法務局消費者保護室主任彭新澍表示，據該店家說法，糖果訂價是參考youtuber網紅介紹台北迪化街糖果攤商訂價每100克158元而來，且商品有效期長短亦會影響價格，若為即期品促銷價格則相對便宜，每筆交易均會開立免開統一發票之收據，不會強迫民眾購買。

彭新澍表示，業者在販售年節食品時，應清楚標示商品內容，包括保存期限、價格，特別商品的計量單位是斤、半斤、兩或公克，民眾如有任何消費疑義或爭議，可請現場商圈服務台人員協助處理，或撥打全國消費者服務專線1950，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，維護消費者權益。

攤商 消費者 糖果

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