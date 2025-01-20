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世界壯年運動會在台灣 桃消提前辦搶救演練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，桃園市三民消防分隊針對各項災害情境，今在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。圖／三民分隊提供
2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，桃園市三民消防分隊針對各項災害情境，今在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。圖／三民分隊提供

2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，為保障所有參賽選手、觀眾及工作人員的安全，特別是本次賽事規劃有許多帕拉選手參賽，桃園市政府消防局第一大隊三民分隊特別針對各項災害情境，今在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識，齊心協力確保賽事順利舉辦。

世界壯年運動會邁入第10屆，為每4年舉辦一次的國際綜合性運動賽事，旨在推廣「終身運動」及「全民運動」，大部分運動項目只要年滿30歲即符合參賽資格，本屆賽事首次於亞洲登場，是台灣體育史上的一大里程碑。此外世界壯年運動會也極力推廣共融運動理念，特別加入帕拉運動，提供視覺障礙、肢體障礙等帕拉選手展現自我的舞台。

本次演練針對運動會期間可能發生的火災等災害情境進行模擬，重點在於確保場內所有人員，能夠在第一時間，迅速且安全地疏散，特別是對於帕拉選手等身心障礙者，提供即時且適切的協助，確保他們能夠順利撤離危險區域。同時演練也強調救援人員需在最短時間內抵達現場，迅速執行滅火與救援行動，以保障所有人員的安全。

三民消防分隊長黃柏豪表示，為提供安全的競賽環境，消防分隊特別到賽事場館進行演練，並與各單位密切合作，以確保各類緊急狀況均能迅速有效處理。期望在發生災害時，每一位參與者，包括運動員與觀眾，都能獲得即時適當的保護，確保賽事能夠在安全無虞的環境下順利進行。

2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，桃園市三民消防分隊針對各項災害情境，今在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。圖／三民分隊提供
2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，桃園市三民消防分隊針對各項災害情境，今在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。圖／三民分隊提供
2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，桃園市三民消防分隊針對各項災害情境，今在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。圖／三民分隊提供
2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，桃園市三民消防分隊針對各項災害情境，今在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。圖／三民分隊提供

桃園 觀眾 運動

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