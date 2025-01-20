桃園治安六都第一 張善政年前慰勞警局、民力肯定付出

春節即將到來，桃園市長張善政今上午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰問金和禮品。

張善政表示，農曆春節期間是國人返鄉探親及出遊高峰期，感謝警察同仁與民力團隊為了維護治安與交通順暢，犧牲與家人團聚的時間，讓市民無後顧之憂過好年。

張善政提到，桃園市警局透過雷霆除暴專案主動出擊，成功破獲毒品、槍械、賭具及詐騙集團等犯罪案件，展現警方及時防範、打擊犯罪的決心，桃園治安在遠見雜誌城市評比中榮獲六都第一佳績，有賴警察同仁與協勤民力的付出。