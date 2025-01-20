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桃園治安六都第一 張善政年前慰勞警局、民力肯定付出

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
春節即將到來，桃園市長張善政今上午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰問金和禮品。記者周嘉茹／攝影
春節即將到來，桃園市長張善政今上午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰問金和禮品。記者周嘉茹／攝影

春節即將到來，桃園市長張善政今上午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰問金和禮品。

張善政表示，農曆春節期間是國人返鄉探親及出遊高峰期，感謝警察同仁與民力團隊為了維護治安與交通順暢，犧牲與家人團聚的時間，讓市民無後顧之憂過好年。

張善政提到，桃園市警局透過雷霆除暴專案主動出擊，成功破獲毒品、槍械、賭具及詐騙集團等犯罪案件，展現警方及時防範、打擊犯罪的決心，桃園治安在遠見雜誌城市評比中榮獲六都第一佳績，有賴警察同仁與協勤民力的付出。

年節將至，張善政特別叮囑所有警察同仁與民力夥伴，在執勤期間務必注意自身安全與健康，同時感謝家屬的體諒與支持，讓前線同仁能夠全力守護桃園，進一步提升桃園治安。

春節即將到來，桃園市長張善政今上午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰問金和禮品。記者周嘉茹／攝影
春節即將到來，桃園市長張善政今上午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰問金和禮品。記者周嘉茹／攝影

張善政 警察

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