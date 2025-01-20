快訊

全台396萬人提前領現金！各項年金趕農曆年前入帳 最遲「這一天」

同志歌曲為何變成川普愛歌？就職前的YMCA熱舞

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

因為15年前市長一句話 苗栗市貓裏山公園80棵梅花飄香

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏山公園梅花盛開美不勝收，還有約1周花期。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園梅花盛開美不勝收，還有約1周花期。記者范榮達／攝影

苗栗市郊貓裏山公園目前梅花盛開撲鼻香，原來15年前因為「華人自古賞梅是雅事」，因此不種櫻花種梅花，如今花團錦簇美不勝收，鄉親不用走遠就可以欣賞到梅花。

梅花越冷越開花，車日來大陸氣團來襲，貓裏山公園梅花盛開，公園飄散花香，80棵梅花主要從忠貞路入口處「貓貍亭」，沿路往上延伸到忠烈祠階梯，連日來吸引民眾駐足賞花，甚至外地遊客也慕名搭乘遊覽車而來，市公所公園路燈管理所估計花期應該還可以持續1星期左右。

市公所人員表示，80棵梅花原來規畫種櫻花，苗栗市前市長邱炳坤於2010年回鍋當選第三任市長，當時台灣掀起追櫻的熱潮，各地普遍搶種櫻花，邱炳坤認為華人自古以賞梅是雅事，獨排眾議挑選梅花種植，也成貓裏山公園冬天限定美景。

苗栗市貓裏山公園梅花盛開美不勝收，還有約1周花期。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園梅花盛開美不勝收，還有約1周花期。記者范榮達／攝影

梅花 櫻花 苗栗市

延伸閱讀

九族文化村櫻花接力綻放 從山櫻賞到3月富士櫻

苗栗市南苗7百多坪公有空地 23日起春節期間免費停車

新年賞梅來南投！6大必訪雪白花海秘境 打卡美照拍不停

影／台中新社梅花盛開像白雪 百年前日本人共同開墾子孫喜見成果

相關新聞

溫馨過好年 竹市8項社福補助或津貼提前發放

為了讓民眾能夠「安」心過好年，新竹市政府指出，已調整1月各項社會福利津貼及補助的發放時間，包括安老津貼、中低收入老人租屋...

流感人數增 新竹縣加開過年前流感疫苗、新冠疫苗接種

近期多種呼吸道病毒流行，疾管署監測流感疫情可能在春節達到高峰，新竹縣衛生局呼籲民眾在過年前盡快施打流感疫苗，尤其是65歲...

因為15年前市長一句話 苗栗市貓裏山公園80棵梅花飄香

苗栗市郊貓裏山公園目前梅花盛開撲鼻香，原來15年前因為「華人自古賞梅是雅事」，因此不種櫻花種梅花，如今花團錦簇美不勝收，...

歲末送暖 苗縣大湖鄉公所邀弱勢家庭餐敘溫馨迎新年

苗栗縣大湖鄉公所今天上午在萬聖宮舉行歲末送暖-幸福迎新年春節活動，發放弱勢家庭春節慰問金及民生物資，會後並圍爐同樂；這項...

融入六燃油槽圓形意象 竹市建功國小社區共讀站啟用

新竹市政府推動「社區共讀站」計畫，為市民打造結合教育、文化與人文的共享空間，建功國小「洄游六燃–社區共讀站」日前正式完工...

苗栗市南苗7百多坪公有空地 23日起春節期間免費停車

苗栗市南苗原敬軍新村700多坪空地，今年春節期間1月23日起提供免費停車，紓緩南苗攤販市場周邊停車一位難求的問題，充分利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。