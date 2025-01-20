因為15年前市長一句話 苗栗市貓裏山公園80棵梅花飄香

苗栗市郊貓裏山公園目前梅花盛開撲鼻香，原來15年前因為「華人自古賞梅是雅事」，因此不種櫻花種梅花，如今花團錦簇美不勝收，鄉親不用走遠就可以欣賞到梅花。

梅花越冷越開花，車日來大陸氣團來襲，貓裏山公園梅花盛開，公園飄散花香，80棵梅花主要從忠貞路入口處「貓貍亭」，沿路往上延伸到忠烈祠階梯，連日來吸引民眾駐足賞花，甚至外地遊客也慕名搭乘遊覽車而來，市公所公園路燈管理所估計花期應該還可以持續1星期左右。