歲末送暖 苗縣大湖鄉公所邀弱勢家庭餐敘溫馨迎新年
苗栗縣大湖鄉公所今天上午在萬聖宮舉行歲末送暖-幸福迎新年春節活動，發放弱勢家庭春節慰問金及民生物資，會後並圍爐同樂；這項活動結合了愛心人士、企業、慈善團體共襄盛舉，讓社會溫暖散發到偏鄉角落。
現場約160戶低收入戶及近貧家庭齊聚一堂用餐，民間愛心人士、團體捐贈有白米、泡麵、蛋糕、暖暖被、牙膏、沐浴乳、肉鬆、衛生紙等民生物資。另外，還有愛心義剪、大湖衛生所施打流感、新冠疫苗及X光檢查、戒菸衛教宣導等，以及歌舞表演同樂。
大湖鄉長黃惠琴表示，感謝各界愛心人士及團體贊助物質，公所籌辦這項活動，希望讓偏鄉弱勢家庭感受到社會的溫暖，高興的過好年。
與會的副縣長邱俐俐則表示，希望藉由這項活動，讓偏鄉的公益活動更加完善，將愛心散發到各個角落。今天下午，大湖鄉公所也將發放約80位獨居老人棉被、背心、枕頭等物質。
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