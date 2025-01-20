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歲末送暖 苗縣大湖鄉公所邀弱勢家庭餐敘溫馨迎新年

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場由鄉長黃惠琴及受邀出席的副縣長邱俐俐共同發放弱勢家庭春節慰問金。圖／苗栗縣政府提供
現場由鄉長黃惠琴及受邀出席的副縣長邱俐俐共同發放弱勢家庭春節慰問金。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖鄉公所今天上午在萬聖宮舉行歲末送暖-幸福迎新年春節活動，發放弱勢家庭春節慰問金及民生物資，會後並圍爐同樂；這項活動結合了愛心人士、企業、慈善團體共襄盛舉，讓社會溫暖散發到偏鄉角落。

現場約160戶低收入戶及近貧家庭齊聚一堂用餐，民間愛心人士、團體捐贈有白米、泡麵、蛋糕、暖暖被、牙膏、沐浴乳、肉鬆、衛生紙等民生物資。另外，還有愛心義剪、大湖衛生所施打流感、新冠疫苗及X光檢查、戒菸衛教宣導等，以及歌舞表演同樂。

大湖鄉長黃惠琴表示，感謝各界愛心人士及團體贊助物質，公所籌辦這項活動，希望讓偏鄉弱勢家庭感受到社會的溫暖，高興的過好年。

與會的副縣長邱俐俐則表示，希望藉由這項活動，讓偏鄉的公益活動更加完善，將愛心散發到各個角落。今天下午，大湖鄉公所也將發放約80位獨居老人棉被、背心、枕頭等物質。

現場並頒贈感謝狀給熱心贊助物資的愛心人士及團體。圖／苗栗縣政府提供
現場並頒贈感謝狀給熱心贊助物資的愛心人士及團體。圖／苗栗縣政府提供
這項活動結合了愛心人士、企業、慈善團體共襄盛舉，發放弱勢家庭春節各種民生物資。圖／苗栗縣政府提供
這項活動結合了愛心人士、企業、慈善團體共襄盛舉，發放弱勢家庭春節各種民生物資。圖／苗栗縣政府提供

偏鄉 愛心 衛生所

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