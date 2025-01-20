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融入六燃油槽圓形意象 竹市建功國小社區共讀站啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育處說，建功國小共讀站藏書櫃的高度以學童視角規畫，提升使用便利性與安全性，讓閱讀更貼心。圖／新竹市府提供
教育處說，建功國小共讀站藏書櫃的高度以學童視角規畫，提升使用便利性與安全性，讓閱讀更貼心。圖／新竹市府提供

新竹市政府推動「社區共讀站」計畫，為市民打造結合教育、文化與人文的共享空間，建功國小「洄游六燃–社區共讀站」日前正式完工啟用，空間設計以校園周邊的歷史元素為靈感，融入日治時期「六燃油槽」的圓形意象，應用於入口拱門、弧形鞋櫃、天花板燈飾與室內藏書櫃等細節中，營造簡潔明亮、舒適通透的閱讀環境，將成為學校與社區共同的閱讀基地。

市府說，市府透過「社區共讀站」計畫設立閱讀空間並共享圖書資源，深化閱讀教育，促進文化交流。建功國小社區共讀站以在地歷史為靈感，結合美感設計與空間活化，打造多樣化的學習與閱讀環境，讓孩子與社區居民在優質空間中感受閱讀的樂趣，進而培養終身學習的好習慣。

教育處指出，繼舊社國小、關東國小、大庄國小、建華國中及成德高中社區共讀站啟用後，建功國小社區共讀站在市府協助下，於2023、2024年連續獲教育部專案補助經費280萬元，完成規畫設計與工程建置。新的共讀站不僅讓閱讀空間更舒適，也為原本較嚴肅的圖書館增添了一份閒適與放鬆的氛圍，成為校園與社區共享的文化基地，注入更多閱讀活力。

教育處說，建功國小共讀站藏書櫃的高度以學童視角規畫，提升使用便利性與安全性，讓閱讀更貼心。共讀站內還設有小型表演平台，可舉辦外師說故事、「好書攤」活動、主題書展與親子活動，讓閱讀形式更多元、更有趣。

建功國小校長賴校長指出，共讀站的硬體設計與人性化規畫，不僅提升圖書館的使用率，也讓學習變得更加有趣且生活化。校方與社區合作，邀請社區故事媽媽協助說故事活動，並將「六燃文史」教學延伸至社區，帶領學生參訪在地文化特色景點，如大煙囪復育基地。此外，還邀請表演工作坊的巫婆老師，透過肢體表演詮釋六燃歷史故事，讓孩子在互動中更深刻理解地方文化。

建功國小「洄游六燃–社區共讀站」融入日治時期「六燃油槽」的圓形意象，應用於入口拱門、弧形鞋櫃、天花板燈飾與室內藏書櫃等細節中。圖／新竹市府提供
建功國小「洄游六燃–社區共讀站」融入日治時期「六燃油槽」的圓形意象，應用於入口拱門、弧形鞋櫃、天花板燈飾與室內藏書櫃等細節中。圖／新竹市府提供

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