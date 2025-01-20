溫馨過好年 竹市8項社福補助或津貼提前發放

為了讓民眾能夠「安」心過好年，新竹市政府指出，已調整1月各項社會福利津貼及補助的發放時間，包括安老津貼、中低收入老人租屋補助、中低收入老人特別照顧津貼、托育補助加碼（2024年12月）、特殊境遇家庭子女生活津貼，以及身心障礙者租屋補貼都將於2025年1月22日提前發放，此外育兒津貼和托育補助，則會於1月24日入帳。

市府表示，原本預定於1月底發放的安老津貼等8項社福津貼及補助，依慣例通常會在當月25日或月底最後一個工作天發放。今年因農曆春節假期在1月底，市府已指示社會處、主計處及財政處等單位，提前做好準備，確保在年假前完成發放，讓民眾能在放假前領取安老津貼等8項津貼或補助用於生活所需，讓民眾安心過好年。

社會處表示，除了安老津貼等8項津貼補助將提前於1月22日及24日入帳外，低收入戶各項生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、兒童及少年生活扶助等6項生活補助，也已如期在1月10日發放，總計惠及5萬6080名受益民眾。

社會處呼籲，市府發放的各項福利津貼或補助，均透過郵局轉匯或由民眾自行改為親領支票辦理，絕不會要求操作提款機，如接到不明來電索取相關資料，請勿將個人資料提供給不明人士。如有任何疑問，請聯繫社會處或三區區公所社政課，避免遭遇詐騙。