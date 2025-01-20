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流感人數增 新竹縣加開過年前流感疫苗、新冠疫苗接種

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣鼓勵民眾接種流感及新冠疫苗，避免春節期間人口流動造成疫情擴大。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣鼓勵民眾接種流感及新冠疫苗，避免春節期間人口流動造成疫情擴大。圖／新竹縣衛生局提供

近期多種呼吸道病毒流行，疾管署監測流感疫情可能在春節達到高峰，新竹衛生局呼籲民眾在過年前盡快施打流感疫苗，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，民眾也可同時接種新冠疫苗，獲得雙重保護，避免春節期間走春受病毒傳染。

據疾管署統計，自去年10月1日起截至2025年1月6日流感併發重症病例累計412例，年齡層以65歲以上長者最多，另死亡病例累積91例，死亡數為近十個流感季同期最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

新竹縣衛生局表示，接種疫苗是預防疾病最有效的方式，近期適逢新年尾牙聚會、學校寒假、規畫出國旅遊等人群聚集及移動頻率增加，建議民眾接種流感及COVID-19 JN.1疫苗，接種疫苗後約需2周才有保護力，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群應趕快接種，降低併發重症及死亡的風險。

若民眾在過年期間有需要接種新冠疫苗，可以到合約院所，竹佑親子診所、新仁醫院、大安醫院、竹信醫院及游丞顯小兒專科診所，等5家醫院診所接種，12歲以上民眾可選擇Moderna或Novavax JN.1疫苗擇一接種即可。

新竹縣衛生局提醒，接種疫苗需要記得攜帶健保卡，目前新竹縣公費流感疫苗還剩餘約5000劑，流感與新冠疫苗可同時或間隔任何時間接種，或洽縣內相關合約院所，也可至新竹縣政府衛生局官網查詢。

新竹縣過年期間由5家醫療院所加開新冠疫苗診，讓民眾返鄉也能施打疫苗。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣過年期間由5家醫療院所加開新冠疫苗診，讓民眾返鄉也能施打疫苗。圖／新竹縣衛生局提供

新竹 流感疫苗 衛生局

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