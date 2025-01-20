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苗栗市南苗7百多坪公有空地 23日起春節期間免費停車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗原敬軍新村700多坪空地，今年春節期間1月23日起提供免費停車。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗原敬軍新村700多坪空地，今年春節期間1月23日起提供免費停車。記者范榮達／攝影

苗栗市南苗原敬軍新村700多坪空地，今年春節期間1月23日起提供免費停車，紓緩南苗攤販市場周邊停車一位難求的問題，充分利用將來興辦社會住宅，或是都市更新過渡期。

許多地方人士都大表歡迎，指出南苗市場周邊停車困難，尤其是開車族，經常要開車繞好幾圈才找到停車位，或是等到停車場有空位，加上南苗市區腹地小，幾乎沒有新增停車空間的可能，敬軍新村空地開放停車，將是消費者小確幸！

春節期間民眾市場採購的高峰期，周邊停車需求勢必大增，苗栗市公所規畫活化敬軍新村閒置公有空地，並取得國有財產署同意，第一期1月20日至2月28借用，公所進場施工，預定23日起可提供免費停車，中山路、民生街都會開缺口，方便車輛進出。

市公所指出，敬軍新村空地2425平方公尺，國家住宅及都市更新中心計畫興辦社會住宅，苗栗縣政府連同南苗市場、文昌祠共1.38公頃，推動公辦都市更新，過渡期間利用，公所原爭取租用，規畫收費停車場，國產署僅同意借用，因此暫時施設簡易設施供免費停車。

此外，苗栗市北苗場西側的中山北路，公所最近塗銷路邊黃線，改畫白線，供消費者臨時停車，中苗黃昏市場中正路的路肩，明天、後天也將施工，初步估計將新增50個機車停車格。

縣府則指出，第一波公辦民營，縣府選定南苗市場、文昌祠及敬軍新村1.38公頃，及苗栗火車站站前周邊地區2.41公頃，北起義民街、西以三西街及站前「廣1」用地為界、南至為公路、東至中山北路，縣府最近向國土管理署提計畫，爭取880萬元，辦理可行性評估。

消費者 苗栗市 都市更新

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