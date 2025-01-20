估春節湧人潮！桃園蘆竹走春拜拜 替代路線避車潮
春節將至，桃園蘆竹購物中心、百年古蹟五福宮預估出現大量出遊人潮及信徒，周邊主要道路中正路、新南路及南崁路等將出現壅塞狀況，蘆竹警方年前進行交通會勘，規劃各項勤務加強疏導並製作替代路線，利用各項場合實施交通安全宣導，降低交通衝擊。
蘆竹警方有鑑於以往年前台四線（中正路、新南路及南崁路）上各大賣場的車潮壅塞交通，及大年初一民眾至百年古蹟五福宮參香祈福走春等民俗活動，預期湧入可觀人潮，因此年前邀集公路主管機關、各大賣場及五福宮委員等業者代表現地會勘，規劃替代道路由中正北路至南工路右轉南崁路進購物中心。
另為紓解中正路春節前南下國道壓力，國道1號桃園A交流道南下匝道壅塞時，建議改道由桃園B交流道進入國道1號（由新南路一段305巷過南榮橋，沿FP-66號農路過中正北路陸橋至蘆興南路交流道)，另民眾至五福宮參香亦針對其周邊停車場標示於地圖並張貼於分局臉書，供民眾參考。
蘆竹警方評估人車潮等交通狀況後，在農曆春節假期期間，將派遣警力在重要路口實施交通疏導管制工作，並協調義交協勤，共同維護春節期間交通秩序，勤務指揮中心亦設置天羅地網電視牆，善用科技輔助路況監控，遇壅塞即時派員疏導，必要時啟動「交通快打機制」，迅速到場並排除狀況，讓民眾安心過好年。
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