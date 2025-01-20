苗栗春節國道交管 初三至初五封閉國3西濱北上匝道

今年春節為期9天連續假期，高公局為分散車流規畫多項交通管制措施，苗栗縣境國道共10處匝道於大年初三、四實施高乘載管制，另國3西濱北上匝道初三至初五封閉，警方呼籲用路人提早出門及行駛建議替代路線。

苗警指出，大年初三、四，國道1號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道，國道3號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道等10處交流道(北向入口)，於1月31日(初三)、2月1日(初四)13至18時實施高乘載管制。

目前各警勤區已派員檢視各交流道高乘載牌面，於匝道前公告用路人周知，並請民眾提早規畫行程，以避免尖峰路段及時段壅塞。

另外，連假最後3天(1月31日、2月1日及2月2日)，每日12至24時配合高公局實施封閉國道3號西濱交流道北上匝道管制措施，也同時規畫警力，會在周邊道路實施交通疏導作為，並提供用路人參考替代路線如下：一、持續行駛台61線北上路段到達目的地；二、行駛台61線(北上)匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道；三、行駛台61線(北上)匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道。

根據公路局中區養護工程分局分析，去年所有連續假期交通流量，預估這次春節連假第3天(1月27日)，台61線香山至竹南路段(南向)將出現大量返鄉及旅遊車潮，尖峰小時交通量將達1400車次。1月30日後龍至香山路段北返車流，全日交通量更將高達2萬7000車次。

因此，規畫台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，並調整行車管制號誌總周期270秒北上續進，且於1月31日至2月2日每日12至21時封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，確保主線暢通。