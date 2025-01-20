桃園年貨大街業者玩具標示不清 消保官要求改善

桃園年貨大街14日至27日登場，為農曆春節買氣暖身。為讓消費者買得安心，桃園市政府與行政院消費者保護處、經濟部標準檢驗局新竹分局上周聯合稽查，現場未發現重大違規，但有1家攤商販售的玩具及紅包袋等商品標示不完整，已當場要求業者立即改善。

今年桃園年貨大街為期2週，在南門市場旁的南華街集結80家精選店家與攤商，現場販售紅燒蹄膀、脆皮燒肉、豬肉乾等應景美食，讓市民可以一站購足。

法務局表示，為讓民眾能安心採辦年貨，市府法務局消保官及衛生局等機關，會同行政院消費者保護處及經濟部標準檢驗局新竹分局，於15日辦理年貨大街聯合稽查，分別針對攤商販售的散裝食品標示、食品包裝標示、商品標示及磅秤精準度等項目查核。

法務局消費者保護室主任彭新澍表示，此次抽核38家攤商，散裝食品標示、食品包裝標示等，皆符合規定，攤商磅秤由經濟部標準檢驗局新竹分局檢查39家、50台（含年貨大街及南門市場內攤商）也全數合格，但有1家販售紅包袋或兒童玩具等商品，未完整標示產地或廠商等資訊，已當場要求攤商改正，另有1家藝品攤未標示商品售價，也已輔導並要求攤商改正。

彭新澍呼籲，民眾不要購買標示不清或來源不明的商品，購買前應確認攤商商品售價或計價單位無疑義，以避免消費爭議，也請攤商應共同維護消費者的消費安全環境，若舉辦促銷活動，如「買一送一」等廣告，要詳實載明活動內容，並依廣告確實履行。