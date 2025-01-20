最佛心接種站！ 台中3白沙屯「香燈腳」來服務成美談

台中文心森林公園疫苗接種站曾創下開設430天記錄，素有「最佛心接種站」稱號。場經理李品萱、志工顏志紘、李家安等3人都是年年跟著白沙屯媽祖遶境的「香燈腳」，因緣際會都來接種站提供服務，成為美談。

文心森林公園接種站自新冠疫情開站後，為增加民眾接種率，提高城市的保護力，創下開設長達430天、服務逾4.8萬人次紀錄，甚至天冷、下雨天，疫情冷，最少一天僅12人，低於40人不敷成本仍持續服務，素有「最佛心接種站」稱號。

承辦的施勝桓小兒科診所院長施勝桓說，文心森林公園接種站去年11月23日第三度重啟，服務至本月26日，服務時間為每周六下午1時至5時，及周日上午8時至12時，提供新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，及M痘等4種公費疫苗接種服務。

施勝桓說明，由於每種疫苗接種條件不一，其中M痘疫苗注射方式不同，採皮內或皮下注射，挑戰最複雜施打。近日因呼吸道疾病就診人數上升，接種站也湧現人潮，最感謝志工團隊協助，場經理李品萱帶領顏志紘、李家安不管風吹日曬、冷風澟洌仍到場協助行政庶務工作。

顏家紘因罹癌退休，治療告一段落後投入志工服務，不但在元寶宮服務，更已連續十年跟著白沙屯媽遶境，他說自己在媽祖前求身體健康，趁著現在還能幫助他人，趕快行動。

李家安移民美國30年，原在矽谷擔任工程師，因父母年事已高回台，經朋友介紹成為白沙屯香燈腳，照顧父母之餘，也利用假日一起到文心森林公園服務，他說，在綠蔭下工作很舒服，也看到台灣人純樸、善良的一面。