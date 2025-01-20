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桃園人氣第一老街溪漂死魚 議員市民懷疑是這原因汙染

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
老街溪平鎮河段死魚漂浮，市議員王珮毓懷疑工廠偷排，要求市府加強查通報遏阻汙染。圖／市議員王珮毓提供
老街溪平鎮河段死魚漂浮，市議員王珮毓懷疑工廠偷排，要求市府加強查通報遏阻汙染。圖／市議員王珮毓提供

桃園市觀光人氣第一老街溪步道的平鎮區伯公潭橋至環鄉橋之間約5公里河段，今天下午民眾發現許多死魚漂浮，市議員王珮毓、黃崇真接獲檢舉通報，王珮毓說，老街溪步道人氣第一，民眾發現汙染死魚，懷疑不肖工廠趁下雨偷排，市府應加強汙染稽查和結合沿岸水環境巡守隊巡查通報，遏阻汙染源。

檢舉民眾表示，他最近幾個月在平鎮住家附近老街溪步道散步，常看到溪水水質嚴重惡化，今天下午看到溪中死魚漂流，水務局人員清除死魚，他詢問為何這麼多死魚？對方回答上次撿拾死魚更多達1萬多尾，他看到溪中石頭變黑，懷疑工廠偷排汙水，造成老街溪汙染，市府卻查不到汙染源。

市府環保局表示，該局接獲民眾陳情趕至老街溪伯公潭橋勘查，並未看見明顯死魚，循線至新富橋旁才在溪中石礫間看見零星死魚，現場採水檢測，研判近日天氣驟變及水中溶氧偏低，造成部分魚隻死亡，死魚更漂流至下游中壢區中正橋，立即聯繫水務局派員清理死魚，維護水環境。

市府水務局表示，該局委外廠商下午巡檢老街溪，發現平鎮伯公潭橋至環鄉橋之間，河道零星死魚，該局據報派員處理，至傍晚清點死魚大約300尾漂流，死魚原由環保局檢測調查。

王珮毓表示，老街溪步道散步民眾下午看見溪水汙染和死魚，她下午4時獲悉通報，溪水已稀釋，環保局人員檢測不到汙染源，陳情民眾見溪水汙染變色、石頭變黑，懷疑不肖工廠利用下雨偷排，她建議水務、環保局加強稽查和結合沿岸周邊鄰里水環境巡守隊巡檢通報，發現汙染立刻通報及先做水質採檢，而非等環保人員收集採水檢測，過了汙染時效，市府並應鼓勵民眾檢舉通報，杜絕汙染源。

老街溪平鎮河段死魚漂浮，市議員王珮毓懷疑工廠偷排，要求市府加強查通報遏阻汙染。圖／市議員王珮毓提供
老街溪平鎮河段死魚漂浮，市議員王珮毓懷疑工廠偷排，要求市府加強查通報遏阻汙染。圖／市議員王珮毓提供
老街溪平鎮河段死魚漂浮，市府環保局派員採集溪水檢測調查汙染源。圖／市府環保局提供
老街溪平鎮河段死魚漂浮，市府環保局派員採集溪水檢測調查汙染源。圖／市府環保局提供
老街溪平鎮河段死魚漂浮，市議員王珮毓懷疑工廠偷排，要求市府加強查通報遏阻汙染。圖／市議員王珮毓提供
老街溪平鎮河段死魚漂浮，市議員王珮毓懷疑工廠偷排，要求市府加強查通報遏阻汙染。圖／市議員王珮毓提供

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