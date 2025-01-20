竹南規畫推992戶示範社宅

苗栗縣竹南鎮國道3號、海線鐵路交界附近5000多坪國有財產署土地現況為雜林及空地，形同「孤島」，縣府確定將與國家住宅及都市更新中心合作，預計興建992戶示範性社會住宅，配套爭取路網改善、規畫停車與綠美化等設施，讓孤島大變身。

住都中心在苗栗縣興建社宅，第一處苗栗市「明駝好室」107戶，預計2026年竣工，第二處苗栗市「啟賢安居」259戶，預計2029年完成，都在苗南地區。縣府、住都中心盤點苗北地區，選定國3、鐵路、佳北一街範圍，編號「K-竹南-1」興辦示範社宅，供就業、就學、年長或弱勢者居住。

縣府指出，「K-竹南-1」面積1.6661公頃土地為國產署所有，屬都市計畫農業區，社宅是國家重大建設，內政部辦理基地個案變更為社會福利設施用地，並指定為應實施都市設計審議地區，公開展覽至2月2日。

「K-竹南-1」初步規畫地上9層、地下3層建築，共992戶，建築以低建蔽率為原則，低樓層評估需求導入托嬰、幼兒園、日間照中心等設施。