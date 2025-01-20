遊戲場啟用首周亂象 桃市允改善

桃園市政府斥資9千萬元打造平鎮運動公園旗艦遊戲場於13日啟用，開放第一周吸引眾多親子造訪遊戲，但也衍生不少亂象，家長發現滑草區草皮破損、鞦韆柱有裂縫等，地方更不滿停車配套不夠，釀成周邊大塞車。桃市府允諾一周內會勘，解決停車問題。

平鎮運動公園位於台66與國道1號橋下，打造6300平方公尺遊戲場，主打可滿足不同年齡層的豐富遊戲設施，有沙坑、鞦韆、遊戲草坡、滑梯、攀爬設施、抱石場、自然探索遊戲設施等。

不過，平鎮運動公園遊戲場啟用後，遊戲人潮超乎預期，不少家長發現部分遊戲設施出現破損，有安全疑慮，周邊居民則抱怨周邊道路塞車混亂，警方接獲檢舉開單拖吊，更惹來民眾一肚子怨氣。

市議員王珮毓說，她接到很多家長反映，兒童滑草場草皮損破損、盪鞦韆設施裂縫，雖說工務局回應遊具檢驗沒問題，但市府仍應加強假日派員巡視遊戲區安全、警方派員交通疏導。

平鎮區高雙里長袁鳳珠說，平鎮運動公園啟用後搖身變成新景點，周六、日兩天滿滿都是人，卻也造成交通混亂，高幼路居民也有感「幾十年從未這樣塞車」，且公園廁所也不夠，主因還是市府配套沒做好，建議市府在附近國有地、水利地的空地規畫停車場及增設廁所。桃市府工務局回應，公園遊戲設施都符合CNS國家標準規定且檢驗合格，由於設施啟用第一周，實在沒有預料人潮這麼多，人潮過量釀草皮破損，1、2天內盡速請廠商修復，鞦韆縫隙則是施工冷縫設計，安全無虞，但已要求廠商一個月內派員駐守現場處理應變。

另，平鎮運動公園停車場僅畫設55格汽車格，加上周邊道路也較狹窄，市府工務局允諾，在一周內邀集交通局與平鎮地方民代會勘改善；平鎮警分局指出，近日接到許多檢舉立即派員開單或拖吊，已先設置禁停交通錐，未來兩周及春節假期，將加強公園周邊疏導。