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桃園假日花市迎新春 連開16天、除夕不打烊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園假日花市過年不打烊，市長張善政今天特別前往視察，並向攤商和市民拜早年。圖／市府提供
桃園假日花市過年不打烊，市長張善政今天特別前往視察，並向攤商和市民拜早年。圖／市府提供

桃園是北部草花生產重鎮，因應春節採買需求，桃園假日花市過年不打烊，從18日起一連營業16天，包括除夕也不休息。市長張善政今天特別前往視察，並向攤商和市民拜早年，受到熱烈歡迎。

桃園假日花市自1994年設立迄今，位置緊鄰虎頭山風景區、桃園巨蛋及中興公園等景點，每逢假日許多民眾前來遊玩也順便賞花、買花。張善政今到場向辛勤的攤商及採購民眾拜早年，也巡攤發放福袋。

張善政表示，桃園假日花市是市民採購花卉的重要場所，今年春節從1月18日起至2月2日連續營業16天，營業時段為上午7時30分至下午5時30分，感謝桃園市園藝花卉協會的攤商朋友，用心準備多樣化的年節花卉商品，歡迎市民前往採買，為新春增添喜氣，共同迎接喜氣洋洋的小龍年。

張善政提到，市府農業局去年協調台電公司，完成花市營業用電的接電作業，提升用電安全性與穩定性，讓攤商能更安心經營，民眾也能享受良好的購物體驗。

農業局表示，桃園是北部草花生產重鎮，更有「草花王國」美名，其中，桃園市生產的盆花更占全國總產值42％。假日花市自1994年設立迄今，位置緊鄰虎頭山風景區、桃園巨蛋及中興公園等景點，每逢假日許多民眾前來遊玩也順便賞花、買花，春節過年花市也販售許多應景花卉，方便民眾增添年節氣氛。

桃園假日花市過年不打烊，市長張善政今天特別前往視察，並向攤商和市民拜早年。圖／市府提供
桃園假日花市過年不打烊，市長張善政今天特別前往視察，並向攤商和市民拜早年。圖／市府提供

張善政 攤商 桃園

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