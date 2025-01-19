過年前紅包…鍾東錦連6年發獎助學金 喊話設立苗栗實中

苗栗縣長鍾東錦愛鄉行動獎助學金第6年，今天過年前夕在頭份市興華高中禮堂，頒贈中港溪地區200名學子各5000元，鍾東錦並喊話爭取苗栗科學實驗中學有必要，提供就近入學，讀好的高中。

鍾東錦於2019年擔任議長任內起，連續6年捐出薪資100萬元，每年農曆春節前，頒發頭份市、三灣鄉及南庄鄉200名學子，各5000元獎助學金，特別有意義，今天上午在興華高中頒贈典禮中，鍾東錦將100萬元支票，交由縣府教育處葉芯慧等人代表受贈。

其中，受獎徐姓國小女童因天生肌肉無力，生活面臨各種挑戰，她不屈不撓，並始終保持積極向上的態度，努力克服障礙，並在學業上取得優越的成績，獲頒獎助學金實至名歸。

頒贈典禮中，播放「點燈助學2.0／從助學到興學」影片，鍾東錦念茲在茲苗栗實中設立的必要性，他認為新竹市、新竹縣竹北市的外溢作用，很多年輕人在竹南、頭份居住或工作，因此占掉名額，頭份、竹南部分學校擠破頭。

鍾東錦說，苗栗實中從幼兒園到高中，不僅為外溢而來就讀的學生作準備，也提供在地優秀學生就近讀書，讀好的高中，希望國家科學及技術委員會等相關單位正視地方的需求與心聲，盡快核定設立。

鍾東錦並預告，縣府今年結合民間企業資源，成功募集550萬元的獎助學金，也將於農曆年前頒發1000名學生，每人5000元的獎助學金外，另外包括福興武術國中小寒假集訓營養金，與建國國中慈暉分校助學金，他希望學生滿懷感恩的心，求學期間最重要的工作就是讀書，將來有能力回饋社會。